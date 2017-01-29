《潮州三山國王廟》「雞爺」守護 豐衣足食

2017-01-29

記者邱芷柔／專題報導

台灣民間信仰中的「虎爺」，多為土地公等諸神的坐騎，一般供奉在神壇下方。但屏東潮州鎮四春里的三山國王廟神壇下方，卻奉祀著全台少見的「雞爺」，其神蹟軼事趣味橫生，當地民眾津津樂道。

四春三山國王廟主委林國順說，相傳有四戶先民到這裡開墾，因此四春里的舊地名就叫做「四塊厝」。先民安定後就在四塊厝的「下頭」集資建廟，早年農業社會必須早起務農，每逢黎明時分，村民就會聽到雞啼聲。

林國順說，雞啼聲從村莊的「下頭」沿路啼叫到「東門頭」，但居民們起床後，卻只聞雞啼聲，不見雞隻身影，信徒們深信是三山國王駕前神祇顯靈，是「雞爺」在叫醒居民，告訴民眾「天亮了，該起床了！」否則會耽擱農事糧食不足。

關於「雞爺」的傳說軼事不只一個，廟方說，每逢村莊遇有災難，村民也會聽到金雞的啼叫聲，從廟址啼叫到「東門頭」，告知村民避難，每次都應驗發生災難。為了感謝雞爺顯靈、守護地方，神壇下方的「雞爺」信仰流傳至今。

雞爺信仰是四春三山國王廟獨特之處，過去廟裡以雞籠象徵性祭拜，民國六十七年廟宇重建時，廟方特別雕塑了「雞爺」神像，並以五穀雜糧奉祀。

廟方表示，根據文獻記載與考證，四春三山國王廟在清乾隆年間創建，迄今已有兩百二十餘年。今年適逢雞年，廟方將發放福袋和糖果，民眾可到場「鑽轎腳」，走訪全台少見的「雞爺」。

●地址：屏東縣潮州鎮四春里四春路24號

●電話： 08-7810358