《桃園廣玄宮》「昴日雞」參拜轉好運

2017-01-29

記者鄭淑婷／專題報導

農曆「廿八星宿」在傳統信仰中已被神格化，十二生肖裡的雞，在廿八星宿中也沒缺席，「昴宿」（昴日雞）的形象就是大公雞，也曾出現在小說《西遊記》裡。

為了使農民耕種有所依循，古代的天文學家觀察星象後歸納出廿八星宿，月球繞行地球一周大約是廿八日，每天各入宿一個星宿，星宿被神格化後各有代表的形象，在主神位階較高的廟宇，經常可見星宿官守護在側，或出現在廟宇壁畫、龍柱上。

位於桃園市平鎮區的「廣玄宮」，廟門四大龍柱代表東、西、南、北四大星區，各刻上七尊星宿的形象，在西方星宿的龍柱上可以看到「昴日雞」星官，星官身旁通常隨著雄糾糾的大公雞。位於八德區的「三清宮」也有廿八星宿轉盤，供信眾走陣、轉好運。

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