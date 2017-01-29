《屏東福安宮》金雞大神 賜財生金蛋

2017-01-29

記者陳彥廷／專題報導

金雞下蛋藏神龕！今年適逢雞年，屏東縣新園鄉有尊「金雞大神」！坐落在鹽埔漁港邊的福安宮，供奉一尊肥滋滋金雞神，十分醒目，善男信女除摸摸金雞，還能借發財金，或將小金雞帶回家供奉，成為家中的「金雞母」，在過年期間格外受歡迎。

鹽埔漁港福安宮百年前還是土地公營頭小廟時，曾有信徒目睹金母雞領著一打小雞入廟，甚至還傳出幫助漁民捕魚的神蹟，鄉野奇談傳開後，遷廟時廟方人員就在神龕下放著十二顆雞蛋，廟內五尊福德正神還託夢表示不願分家，要求執事人員尋找千年樟木打造金雞。

福安宮榮譽主委陳水能說，為尋求符合的木材費盡千辛萬苦，最後找到高五尺三寸、直徑二尺九寸的木材，刻成「金雞大神」，信眾來膜拜金雞，摸摸金雞各部位有不同求財含義，還能帶回平安米，信眾擲出一聖筊就能借發財金六百元，廟內的小金雞，只要連擲三個聖筊，就能以二千六百元帶回家當下金蛋的「金雞母」。

●地址：屏東縣新園鄉共和村光復路一九五之三號

●電話：08-8320719