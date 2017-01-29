| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

《嘉邑大天宮》摸金雞神 搶好彩頭

2017-01-29

記者丁偉杰／專題報導

俗稱「五穀王廟」的嘉邑大天宮，是國內唯一供奉神農、伏羲、軒轅三尊聖帝的廟宇，並奉祀神農聖帝駕前護駕金雞神，因雞吃稻蟲害，可讓農作豐收，故被視為發財的象徵，不少信眾到廟裡拜拜時，不免俗地將金雞神摸透透，祈福沾好運。

嘉邑大天宮董事長方彫義說，該廟創建於清朝康熙四十六年（西元一七○七年），由當時諸羅知縣李庸倡建，名為先農壇，後改為五穀王廟，至今三百零九年歷史。

供奉金雞神有兩種說法，一是先人從中國渡海來台就已供奉，另一說法相傳在清朝道光年間，諸羅城山仔頂及紅毛埤地區發生稻作遭蝗蟲侵害，農民祈求神農大帝庇佑，神農大帝派金雞神前去除蟲害，農民慶豐收，每年農曆四月廿六日神農大帝聖誕，都備牲禮到廟裡拜金雞神。

大天宮金雞神不僅奉祀於大殿神桌下，讓信眾祭拜，大殿還設置高約八十公分開運金雞神，作為吉祥物，讓信眾摸金雞神討吉利；廟方還有台語諧音「大家來摸金雞」口訣，即「金雞摸透透福氣攏總到；摸雞尾乎你賺傢伙；摸翅股乎你取好某；摸雞胸家和萬事興；摸雞鼻聰明又伶俐；摸雞嘴大富貴；摸雞頭好彩頭。」

廟方常務董事鄭明山表示，今年是雞年，早期農業社會中，雞代表著財源的延續，廟方特地請業者以波麗材質混合珍珠粉及硃砂，製作二百隻「開運金雞」，象徵發財兼避邪，適合鎮宅求財運，信眾擲出一次聖筊後，即可登記帶回供奉，費用三千六百元。

●地址：嘉義市和平路八十四號

●電話：05-2786876

廣告
  • 嘉邑大天宮金雞神安置於大殿神桌下，讓信眾祭拜。 （記者丁偉杰攝）

    嘉邑大天宮金雞神安置於大殿神桌下，讓信眾祭拜。 （記者丁偉杰攝）

  • 嘉邑大天宮廟方董事長方彫義說，大殿設置高度約80公分開運金雞神。 （記者丁偉杰攝）

    嘉邑大天宮廟方董事長方彫義說，大殿設置高度約80公分開運金雞神。 （記者丁偉杰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初二】娘家媽媽料理
難忘醍醐味✿滷肉
大小都愛✿肉丸子
媽媽味✿羹湯料理
好菜配【好醬】
轉寄

標題：《嘉邑大天宮》摸金雞神 搶好彩頭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月29日‧星期日‧丁酉年正月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.