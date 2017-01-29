《嘉邑大天宮》摸金雞神 搶好彩頭
2017-01-29
記者丁偉杰／專題報導
俗稱「五穀王廟」的嘉邑大天宮，是國內唯一供奉神農、伏羲、軒轅三尊聖帝的廟宇，並奉祀神農聖帝駕前護駕金雞神，因雞吃稻蟲害，可讓農作豐收，故被視為發財的象徵，不少信眾到廟裡拜拜時，不免俗地將金雞神摸透透，祈福沾好運。
嘉邑大天宮董事長方彫義說，該廟創建於清朝康熙四十六年（西元一七○七年），由當時諸羅知縣李庸倡建，名為先農壇，後改為五穀王廟，至今三百零九年歷史。
供奉金雞神有兩種說法，一是先人從中國渡海來台就已供奉，另一說法相傳在清朝道光年間，諸羅城山仔頂及紅毛埤地區發生稻作遭蝗蟲侵害，農民祈求神農大帝庇佑，神農大帝派金雞神前去除蟲害，農民慶豐收，每年農曆四月廿六日神農大帝聖誕，都備牲禮到廟裡拜金雞神。
大天宮金雞神不僅奉祀於大殿神桌下，讓信眾祭拜，大殿還設置高約八十公分開運金雞神，作為吉祥物，讓信眾摸金雞神討吉利；廟方還有台語諧音「大家來摸金雞」口訣，即「金雞摸透透福氣攏總到；摸雞尾乎你賺傢伙；摸翅股乎你取好某；摸雞胸家和萬事興；摸雞鼻聰明又伶俐；摸雞嘴大富貴；摸雞頭好彩頭。」
廟方常務董事鄭明山表示，今年是雞年，早期農業社會中，雞代表著財源的延續，廟方特地請業者以波麗材質混合珍珠粉及硃砂，製作二百隻「開運金雞」，象徵發財兼避邪，適合鎮宅求財運，信眾擲出一次聖筊後，即可登記帶回供奉，費用三千六百元。
●地址：嘉義市和平路八十四號
●電話：05-2786876
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