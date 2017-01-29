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求職輔助表

2017-01-29

一「失業給付」：離職前6個月投保薪資的60%，申請期間6個月，若為45歲以上或身心障礙者，為9個月。

二「職涯諮詢」：專業講師一對一進行職場、適性、衣著、履歷、心理等諮詢。

三「職訓生活津貼」：參加職前訓練期間可申領生活津貼，金額與失業給付相同，最高申領3個月。

四「跨區就業津貼」：工作地離住家30公里到50公里，每月1000元；50到70公里，每月2000元；70公里以上，每月3000元；補助60%房屋租金，上限5000元；搬家補助至多3萬元，申領期限1年。

五「提早就業獎助津貼」：失業給付期滿前找到工作，仍可獲得50%尚未領完的失業給付。

六「職前訓練」：補助80-100%的訓練費。

七「服裝儀容整備計畫」：補助2000元購置面試服裝。

八「職場學習及再適應計畫」：政府補助基本薪資20008元，供雇主聘用，每次3個月。

（記者吳政峰製表）

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標題：求職輔助表


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