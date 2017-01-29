失業給付 最長六個月

2017-01-29

〔記者吳政峰／基隆報導〕經濟不景氣，公司不是倒閉就是裁員，連光鮮亮麗的空姐也遭殃，此時勿慌張，可先向勞動部申請失業給付，時間最長六個月，解決經濟上的燃眉之急。

勞動部基隆就業中心督導陳姵伶表示，遭到資遣的勞工，如在離職前三年有投保就業保險，合計年資達一年，即可申請「失業給付」，最長半年，若提早找到工作，還有一份「提早就業獎助津貼」。

失業給付並非無條件，非自願性離職者須出示每月求職兩次之紀錄，始得申請，如有廿歲以下子女或無工作能力的配偶待撫養，還能多申請廿％的津貼。陳姵伶指出，除失業給付，政府尚有職涯諮詢、職前訓練、職訓生活、跨區就業、甚至服裝儀容整備等津貼，供非自願性離職者求職，若仍無法取得工作，亦可藉由「職場學習及再適應計畫」，由政府出資聘任為臨時工。