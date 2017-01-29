職災第一時間 保全證據
2017-01-29
〔記者吳政峰／綜合報導〕勞工保險局醫療給付科科長馬襄玲指出，職災糾紛常出現在勞資認定證據立場不同，無法達成共識，理賠曠日廢時，建議勞工如因公傷病，第一時間須向同事、主管、親友求助，口頭保全證據。
馬襄玲表示，發生職災切勿隱忍，讓公司知道「受傷」或「生病」的時間、地點，較無爭議；其次，馬上赴醫院求診，開立診斷證明書；第三，如病況不佳，無法上班，應持職災診斷書取得「公傷假」，以免轉變成「病假」遭扣薪；第四，若勞資雙方對此仍有爭議，可請當地的勞工局處協調。
根據勞基法第五十九條規定，勞工因職災而死亡、殘廢、傷害或疾病，雇主應補償必需醫療費用；醫療中不能工作時，雇主應按原工資予以補償；治療結束後，如身體有殘疾，雇主應依殘廢程度，給予一次性殘廢補償；若不幸身亡，雇主應給予五個月平均工資喪葬費，以及四十個月平均工資死亡補償。
馬襄玲解釋，「責任制」是一種抽象名詞，並不存在於法令中，勞工只要證明職災發生當時仍在工作，即視為上班，如：出勤紀錄表、監視器、搭車紀錄、客戶證明、電磁紀錄、甚至是eTag等具體證據。
馬襄玲坦言，目前勞保局的職業病總類表，多為腦部或心血管疾病，若職災認定出現爭議，勞工可至職業傷病防治中心或職業醫學科就診，判定因果關係。
職災勞工除可向雇主求償，也可向勞保局申請醫療、失能、傷病給付；非因公傷病的勞工，亦可請領失能、傷病給付。
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