2017-01-29

一、灣潭玫瑰草莓園：

採高架種植，讓輪椅族也能體驗採草莓樂趣；苗栗大湖往泰安溫泉方向，苗六十二線入口處。

二、內洞國家森林遊樂區：

全台首個無障礙國家森林遊樂區，但因受颱風重創，預計休園至今年二月；沿台九甲線往新北市烏來區方向行駛即可抵達，亦可搭乘新店客運（烏來︱台北線）至信賢村站。

三、八仙山森林遊樂區：

一○一年正式啟用「天籟步道」無障礙設施，方便輪椅族體驗青楓、櫻花之美；一路沿台中東勢、谷關、和平、麗陽行駛，至篤銘橋右轉。

四、日月潭伊達邵碼頭：

可搭乘能載運輪椅族的交通船「聖愛二號」暢遊日月潭美景；可乘南投客運前往南投日月潭，再搭環湖公車至伊達邵站。

五、天鵝湖環保水上公園：

擁有噴泉夜景的都會型休憩公園，輪椅族也可自在通行湖畔步道；下新營交流道至台南新營，再沿中正路往埤寮方向行駛即可到達。（記者黃欣柏）