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無障礙設施不足 「官」念跟不上

2017-01-29

〔記者黃欣柏／新北報導〕黃欣儀直言，近年來政府公部門開始重視國內旅遊無障礙設施，但許多民營休閒場所仍缺乏這類觀念，觀光局在推廣、輔導上應更積極；她也認為，政府若要真正解決身障者的困難，不能只是要求業者增設無障礙設施，「通用設計」才是能讓身障者與一般人同享旅行樂趣的關鍵。

黃欣儀指出，近年公部門確實越來越重視無障礙設施的推行，相較於四、五年前已進步很多，例如台北市政府每年在台北一○一舉辦的跨年晚會，不僅為身障者設置專區，還安排復康巴士接送，非常適合輪椅族共襄盛舉，但這類觀念至今未完全普及到民營休閒場域，同時也有明顯的城鄉差距。

她舉例說，過去帶團到南投遊玩，政府推行的台灣好行日月潭線，僅假日才有無障礙巴士，想落腳集集鎮某民宿，也被業者以無法配合身障團為由而拒絕，先前帶團搭乘阿里山小火車時，也曾被相關單位以「會影響到一般旅客」為由刁難，可見政府在輔導上還有努力空間。

黃欣儀認為，目前無障礙旅行的最大困境，問題出在長年以來的「特別規劃」方式，目前民宿業者會特別加大部分房間的門寬，運輸業者也會購置若干無障礙巴士，立意雖好，但這種做法也同時將身障者限制在既定時間與空間中，在旅行上有著更多的限制。

黃欣儀建議，政府應輔導業者朝「通用設計」方向努力，而非刻意區分一般房與無障礙房，例如一開始就將所有浴室門寬都設置成適合輪椅族進出的七十五至八十公分，或是以斜坡設計取代門檻等，既不影響一般民眾使用，也才能真正解決輪椅族的需求。

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  • 黃欣儀藉由旅行找到新的人生，如今已是國內知名輪椅導遊。（黃欣儀提供）

    黃欣儀藉由旅行找到新的人生，如今已是國內知名輪椅導遊。（黃欣儀提供）

  • 面臨兩度癱瘓，黃欣儀（前排左）靠旅行重新找回人生價值。（黃欣儀提供）

    面臨兩度癱瘓，黃欣儀（前排左）靠旅行重新找回人生價值。（黃欣儀提供）

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