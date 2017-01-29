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輪椅導遊 圓夢無障礙

2017-01-29

〔記者黃欣柏／新北報導〕身障無礙，一台輪椅行遍天下！

黃欣儀患有紅斑性狼瘡，十多年前因病癱瘓，也與丈夫離婚，人生徹底陷入低潮，但她藉著旅行找到人生希望，更成為全台首名有證照的「輪椅導遊」，帶領其他輪椅族上山下海。黃欣儀說，她的夢想就是幫助不願接觸社會的輪椅族走出家門，「只要願意走出去，就會發現那些困難都是自己想像出來的！」

四十二歲的黃欣儀，過去曾擔任化妝品美容顧問，二十七歲那年，她因紅斑性狼瘡併發腦出血而半身癱瘓，不服輸的她，拚命復健近兩年，好不容易恢復行走能力，卻又因免疫系統攻擊自身脊椎而導致二度癱瘓。這個命運的大玩笑，重擊了正值人生最精華歲月的黃欣儀，也讓她的初戀情人、結褵四年的丈夫提出離婚。

枯燥的復健生活與婚姻挫折，讓黃欣儀幾乎放棄自己，甚至萌生輕生念頭，直到有天她無意間看見網友分享的旅遊資訊，讓她下定決心為自己考取一張改裝車駕照，利用旅行來釋放壓力，後來她玩出心得，除了帶身障好友一起出遊，也開始經營部落格，將各地適合進行無障礙旅行的景點、路線，分享給其他輪椅族。

黃欣儀經營部落格及參與台北市脊髓損傷者協會活動時發現，很多身障朋友內心嚮往旅行，卻總是顧慮自己「行動不方便」而放棄，更多人自我退縮說：「我們看妳去玩的照片就好了」，這樣的現象讓她開始思考，如何幫助身障者了解無障礙旅行，幾經思索後，她決定「做給大家看」，從充實自身專業知識做起，一○一年間順利考取華語領隊及導遊證照，搖身一變成為全國首位身障華語導遊。

四年多來，黃欣儀走出低潮，帶領過台灣、中國、港澳等地近五十團身障旅客出遊，堪稱享譽國際的知名「輪椅導遊」，手上近三十套的獨家無障礙行程，是她與旅行社的最佳談判籌碼，也讓她成為許多輪椅族的導遊首選，近年更獲邀到廣播電台主持旅遊節目，徹底活出嶄新人生。

黃欣儀說，許多輪椅族害怕自己成為別人的負擔，所以畏懼走出戶外，甚至抗拒與人相處或進入職場，她要推廣「一般人跟輪椅族沒有不同」的旅遊環境，進而協助這些人藉由旅遊重新接觸社會；她也相信，只要有更多輪椅族參與，這股力量就能促使整個社會對身障者更加友善，「走出去，真的沒那麼難！」

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  • 黃欣儀是全台第一個擁有華語領隊及導遊證照的「輪椅導遊」。（記者黃欣柏攝）

    黃欣儀是全台第一個擁有華語領隊及導遊證照的「輪椅導遊」。（記者黃欣柏攝）

  • 黃欣儀曾帶領輪椅族到苗栗大湖體驗採草莓樂趣。（黃欣儀提供）

    黃欣儀曾帶領輪椅族到苗栗大湖體驗採草莓樂趣。（黃欣儀提供）

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標題：輪椅導遊 圓夢無障礙


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