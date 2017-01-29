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大樂透頭獎 1人獨得

2017-01-29

彩金1億 嘉義大林鎮開出

〔記者陳柔蓁／台北報導〕昨天開獎的大樂透、「春節大紅包」，以及今彩539，共產生1位億萬富翁、74位百萬富翁。

「春節大紅包」 71位百萬富翁

第106000009期大樂透在初一晚開獎。中獎號碼為01、19、20、25、30、32，特別號02。派彩結果，頭獎1注1億元由1人獨得，在嘉義縣大林鎮西林里的彩券行開出；老闆表示，春節期間加開獎項且節慶購買人潮踴躍，來客數增加3成，根據以往經驗，中頭獎的人比較低調，因此不知道是誰中獎。

另貳獎3注中獎，每注可得獎金251.7萬元；參獎有165注中獎，每注可得獎金 4.5萬元。

今彩539 頭獎摃龜

大樂透加開的初一春節大紅包10個號碼分別是「06、08、17、28、31、33、34、38、41、46」，210組中開出109組，總中獎注數為157注，產生71位百萬富翁、56人中50萬，另有5人得33萬。

今彩539頭獎800萬獎金，初一摃龜。

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  • 1月28日開獎號碼

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