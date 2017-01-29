前男友老爸想「硬上」 打她還軟禁

2017-01-29

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕十九歲女子小如（化名）與家中開宮廟的徐姓男子交往，男友兩年前當兵後提分手，她仍住在宮廟幫忙五十六歲徐父處理廟務，她指控，除夕當晚徐父意圖不軌，她極力反抗卻遭扯髮、毆打並軟禁，她趁機打電話向媽媽求救，女子被救出時臉上滿是瘀青、有腦震盪現象，警方已通知徐父到案說明。

男家中開宮廟 女為挽回同住幫忙

小如的媽媽表示，她在工廠上班撫養女兒長大，經朋友介紹到桃園市徐父開設的宮廟拜拜、問事，一起去的女兒因此結識徐男並交往，正值叛逆期的她執意搬到宮廟，兩人還曾為此大吵一架，她最後只能選擇默許，兩年前徐男當兵後就提分手，女兒疑因想挽回這段感情，在徐父的建議下仍留在宮廟幫忙。

被害女子指控，除夕夜吃完晚飯後她回到房間休息，晚上十一點多徐父突然闖進房間，猛力抱住她說：「我想要照顧妳！」她拚命反抗將徐父推開，卻遭扯髮、毆打並軟禁在房內，徐父要她不准對外透露此事，否則家人就會出事，她擔心遭遇不測，趁機打電話向媽媽求救。

女子媽媽及媽媽男友連夜南下救人，僵持一陣子徐父才開門放人，女子送醫檢查左眼瘀青、有腦震盪等現象，警方獲報後已介入調查，並通知徐父到案說明。