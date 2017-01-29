〈除夕帶物資探視〉警來拜年 82歲獨居婦哭了

2017-01-29

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名八十二歲的呂姓老婦，獨居在烏來地區，長期飽受病魔摧殘，兩年前因細菌感染引發蜂窩性組織炎，導致雙腳截肢，目前僅能以輪椅或爬行移動，原本與養女相依為命，但養女長大後嫁至外地，老婦原以為今年要獨自圍爐，烏來分駐所副所長及警員突然提著民生物資進家門，讓老婦感動流淚：「就像多了個兒子！」

老婦：就像多了個兒子

警員陳宗儒兩年多前家戶查訪時，發現呂婦獨居，且雙腳截肢，在家中連要拿個東西都很難，於是每當有時間，陳員都會繞過去看看老婦狀況，並不時送上物資，前日為除夕團圓日，陳員發現老婦疑似沒有家人一同度過，立即回報，烏來分駐所副所長高明中得知後，特別帶著裝有麥片、餅乾、泡麵等民生物資的平安袋及紅包前往探視，讓獨居老婦紅了眼眶感動不已。

呂姓老婦說，警員陳宗儒平日就常上門關心，且都會陪老人家聊天，非常得老人家緣，每逢節慶都會到家中關心，這次過年又特地送上禮品，老婦收下紅包時紅著眼眶說：「我就像多了個兒子啊！」