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孤苦男餓到行竊 暖警送紅包過年

2017-01-29

男才出院 兩天沒吃飯

〔記者王俊忠／台南報導〕二十四歲趙姓男子父親剛過世、又患肺病出院，身上沒錢、兩天沒吃飯，大年初一凌晨，他翻找一輛機車欲竊取置物架內兩個紅包袋（袋內無錢），被車主友人發現報警送辦。警方得知他孤苦身世，多名員警集資千餘元包小紅包給他吃飯、過年，要他省著點花、不再當小偷，早日恢復健康找頭路自食其力。

昨午，趙男在市警四分局被移送地檢署前，四分局偵查隊煮火鍋吃午餐，還剩一堆食物，警方就請趙男吃火鍋，他竟然把火鍋吃個精光；員警嘆說，可見趙男餓了很久。

警方調查，住在南市安平區某公寓的林姓男子，昨天凌晨兩點開車回住處時，因忘了帶住處鑰匙外出，索性窩在小客車上休息，等友人回來開門，不久他見趙男形跡鬼祟地在公寓前騎樓翻找他友人郭姓男子的機車。

趙在郭的機車前置物架內找到兩個紅包袋，還用手機燈光照射袋內有無錢財。這情景被林男瞧得清楚，對趙男大喊「你在幹什麼！不是你的東西，怎能亂拿？」趙見賊跡敗露、丟掉紅包袋，企圖逃離，但被林男追回並報警法辦。

警集資千元 要他別再當小偷

沒有前科的趙男告訴警方，父親最近剛過世，母親早與父親離婚、沒有往來，家裡沒有其他親人；他也剛治療肺病出院，還沒有工作，已兩天沒錢吃飯了，才會萌生歹念。

四分局警方見他身世孤苦，派出所與偵查隊員警分別請他吃年夜飯與火鍋，還送他一箱泡麵，幾位員警並湊資千餘元包個小紅包給他，叮囑他身體恢復健康後要去找工作謀生，千萬不要再為飢寒起盜心了。

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  • 趙姓男子在他人機車前置物架翻找到兩包紅包袋，以為裡面有現金，賊跡敗露後，丟掉紅包袋逃離。（記者王俊忠翻攝）

    趙姓男子在他人機車前置物架翻找到兩包紅包袋，以為裡面有現金，賊跡敗露後，丟掉紅包袋逃離。（記者王俊忠翻攝）

  • 趙姓男子在他人機車前置物架翻找到兩包紅包袋，以為裡面有現金，賊跡敗露後，他丟掉紅包袋逃離。 （記者王俊忠翻攝）

    趙姓男子在他人機車前置物架翻找到兩包紅包袋，以為裡面有現金，賊跡敗露後，他丟掉紅包袋逃離。 （記者王俊忠翻攝）

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