才去墾丁度假 家具工廠燒光

2017-01-29

〔記者陳冠備／彰化報導〕這下難過年了！昨日大年初一，彰化縣埤頭鄉一間家具工廠發生火警，由於廠房內都是易燃物，一下就陷入火海，現場火勢不斷往外竄，連鄰近的民宅也岌岌可危。民眾見狀只好趕緊逃命，消防隊獲報後立即佈水線搶救，火勢在一個多小時後受到控制，不過仍造成十六間民宅、六輛汽車、三輛機車受損，近三百坪廠房付之一炬，幸好無人員受困受傷。

昨日清晨七點多，彰化縣埤頭鄉廟前路上的「吉成木業」突然冒出火花，不少民眾在睡夢中被濃煙嗆醒，打開窗戶才發現家具行失火了。由於熱輻射造成屋內溫度不斷飆高，隨時有失火的可能，一百多名住戶只好趕緊奔跑逃命。

彰化消防局第四大隊大隊長葉清添表示，消防局獲報後出動二十輛消防水車、四十三名消防人員前往灌救，由於現場都是易燃物，火勢一發不可收拾，近三百坪廠房付之一炬，並波及了十六戶民宅。

屋主獲報後從屏東墾丁趕回，他說，除夕當天工廠已經停工，全家帶往墾丁過春節，不知為何會起火，中午趕回來看到心血付之一炬，覺得很無奈。