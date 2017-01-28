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《苗栗拱天宮》媽祖婆 進香急行軍

2017-01-28

記者蔡政珉／專題報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮是國內知名廟宇，香火鼎盛，白沙屯媽祖婆徒步往雲林縣北港朝天宮進香，更被文建會（文化部前身）指定為「國家重要無形文化活動資產」，近年來參與進香人潮超過十萬人，一年比一年盛大。

白沙屯媽祖婆徒步進香最大特色在於，除了擲筊向媽祖請示放頭旗、出發、進火、回宮等日期，每年時間都不一樣外，且路程常常只有短短兩、三天，被信徒稱為「急行軍」而津津樂道。

提到白沙屯媽祖婆進香就不得不先介紹神轎。神轎分為兩種，有進香專用的四人座神轎和回宮當天搶頭香後換乘的八人大轎，回宮後媽祖婆換乘八人大轎代表信徒體恤媽祖婆進香奔波的辛勞。

拱天宮另一項特色在於刈火時使用的火缸為陶瓷香爐，在台灣各媽祖廟中少見，位於拱天宮三樓的媽祖文物館也陳列不少相關紀念文物，包括已經使用五十多年退役的媽祖鑾轎和媽祖婆弓鞋特別吸睛。

●地址：苗栗縣通霄鎮白東里2鄰8號。

●電話：037-792058

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  • 拱天宮3樓媽祖文物館也陳列不少相關紀念物。（記者蔡政珉攝）

    拱天宮3樓媽祖文物館也陳列不少相關紀念物。（記者蔡政珉攝）

  • 拱天宮3樓媽祖文物館也陳列不少相關紀念物。（記者蔡政珉攝）

    拱天宮3樓媽祖文物館也陳列不少相關紀念物。（記者蔡政珉攝）

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標題：《苗栗拱天宮》媽祖婆 進香急行軍


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