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《六龜諦願寺》5百羅漢 栩栩如生

2017-01-28

記者黃佳琳／專題報導

去年十一月剛完成大雄寶殿啟用大典的高雄市六龜諦願寺，位於六龜彩蝶谷附近，是圓照寺的分院。諦願寺佔地約六千坪，花了廿多年時間打造，是六龜三大靈山寶剎之一，寺外有五百尊真人大小的羅漢石雕，每尊石雕造型都不一樣，栩栩如生。

諦願寺大殿可直眺荖濃溪，層層疊疊山巒，聳立於倉翠綠蔭山水之間，不但深具古樸典雅的叢林特色，更富有莊嚴寬廣的宮殿藝術之美，寺裡彩繪、玉雕、石雕、佛像各有設計主題，自成獨特的佛教藝術風格，並且深具佛教教學的旨趣。

廟方表示，目前已完工的大雄寶殿，主殿安奉釋迦牟尼佛及地藏菩薩，造型和色調取材自中國敦煌石窟，請來韓國藝術團隊施工，建築彩繪、雕刻，匯集融合中、台、韓文化，希望打造成佛教藝術殿堂。

大殿後方觀音菩薩佛像及壁刻，更採用大片玉石進行創作，將觀音的卅三種應化身集結成藝術作品，令人讚仰不已。

●地址：高雄市六龜區紅水坑11-1號

●電話：（07）689-1688

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  • 諦願寺有五百尊羅漢石雕，每尊造型各異，看來栩栩如生。（記者黃佳琳攝）

    諦願寺有五百尊羅漢石雕，每尊造型各異，看來栩栩如生。（記者黃佳琳攝）

  • 諦願寺有五百尊羅漢石雕，每尊造型各異，看來栩栩如生。（記者黃佳琳攝）

    諦願寺有五百尊羅漢石雕，每尊造型各異，看來栩栩如生。（記者黃佳琳攝）

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標題：《六龜諦願寺》5百羅漢 栩栩如生


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