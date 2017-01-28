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《台中慈惠堂》氤氳使者 專打小三

2017-01-28

記者許國楨／專題報導

月下老人職司愛情婚姻，但你知道另有專門打小三、斬爛桃花的「氤氳使者」嗎﹖

台中市一名婦人在中國經商的丈夫有小三，差點尋短的婦人向月老求助，丈夫某夜睡夢中突遭一名黑白長相神尊打了一下，竟無法動彈在床上躺了二天，小三見狀離棄，婦人丈夫恍然大悟返台，婦人在夢中得知是月老派出「氤氳使者」，根據夢中所見請人雕刻一尊雕像，連同感謝信送到月老殿，令人嘖嘖稱奇。

慈德慈惠堂月老殿，香火鼎盛，某日清晨開廟門時，赫見這尊「氤氳使者」的木雕神像連同信函，廟方打開信函才得知係一名未署名女信眾稍早拿來請廟方開光奉祀。

按婦人夢中所見請人雕刻的這尊「氤氳使者」類似黑白郎君面孔，面露凶光，右手拿著一根九節木棍，左手提著一隻女（母）猴，右腳則踏著一隻男（公）猴，背後背一把剪刀，分開的兩根利刃分別寫著「剪斷煽情爛桃花、鞭打掀波猴小三」。

●地址：台中市西屯區大墩十九街82號

●電話：（04）2325-1734

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  • 台中慈德慈惠堂月老殿有一尊罕見的「氤氳使者」。（記者許國楨攝）

    台中慈德慈惠堂月老殿有一尊罕見的「氤氳使者」。（記者許國楨攝）

  • 台中慈德慈惠堂月老殿有一尊罕見的「氤氳使者」。（記者許國楨攝）

    台中慈德慈惠堂月老殿有一尊罕見的「氤氳使者」。（記者許國楨攝）

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標題：《台中慈惠堂》氤氳使者 專打小三


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