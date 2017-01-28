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《澎湖大義宮》海底龍宮 如夢似幻
2017-01-28
記者劉禹慶／專題報導
位在澎湖西嶼鄉中心點的竹灣大義宮，主祀關聖帝君，外觀與一般廟宇無異，但地下室卻別有洞天，建造如夢似幻的海底龍宮，不僅以五彩霓虹燈搭配￼￼石，營造夢幻氣氛，更是全澎唯一展示海龜的廟宇。
海龜是長壽的象徵，在澎湖宗教史上占有重要地位，每年元宵節都以「乞龜」為主題，發展出獨特的「西乞龜」民俗文化；早年西嶼漁民在敬天畏神的宗教信仰下，將誤觸漁網的海龜送往大義宮放生，廟方在民國七十五年興建地下蓮花池，專門飼養漁民放生的海龜，久而久之發展出觀光景點。
由於竹灣大義宮飼養海龜早於保育法實施之前，成為全澎唯一合法展示海龜的廟宇，在澎湖水族館停止營業後，更是唯一可近距離接觸海龜的展示館，其中包括綠蠵龜、赤蠵龜及玳瑁等保育類海龜，另外還有許願池、鱟、鯨魚骨及表彰忠義的宗教信仰。
●地址：澎湖縣西嶼鄉竹灣村七十六號
●電話：（06）9981154
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