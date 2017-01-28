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《新北湧蓮寺》黃金觀音真神氣

2017-01-28

湧蓮寺坐落新北市蘆洲區，香火鼎盛，是地方信仰中心，正殿主祀觀世音。去年廟方以一萬兩黃金打造觀世音像，供奉於三寶佛殿，九月完成開光祈福儀式後即開放參拜，祝福每位信眾都能福氣滿盈、平安富貴。

萬兩黃金打造 發揚信眾善意

湧蓮寺時有信徒參拜後以「打金牌」方式還願，表達崇敬和感謝；廟方決定以一萬兩黃金打造觀世音像，寓意佛光愈加普照，發揚信眾的善意。

黃金觀世音像連同蓮花座，全高一百九十．五公分，特別南下委請專業團隊北上製作，觀世音像手持卅三顆串起佛珠，代表其有卅三種法相化身；尊像神韻、衣褶等細節在製作上尤其講究，委由師傅多次反覆修改、討論後才定案。

湧蓮寺管委會副總幹事李嘉蓉說，黃金觀世音像的額上鑲了顆三．一六克拉鑽石，其實最初師傅在製作的時候，不知甚麼原因，鑽石怎麼鑲都鑲不上去，那時已經決定好開光儀式時間，卻就差在這一步，對此苦惱不已，已經全面拋光亮面的尊像，那時呈現的神韻卻怎麼也看不出最初的慈祥感，臨時決定改回霧面，沒想到做了這項決定後，師傅就傳回了消息「鑽石鑲進去了」，眾人這才了解，原來觀世音一直在釋放訊息，指引尊像該有的樣貌。

前往湧蓮寺參拜時，應由龍邊進入，亦即面對廟宇正殿時的右邊側門，手持三炷香，先拜主神觀世音佛祖，再到後殿參拜延平郡王，第三炷香則可上三寶佛殿參拜。

根據慣例，廟方在除夕晚間十一點許進行團拜，團拜前會先象徵性地關上門，接著再開啟大門，自此連夜敞開至初一，信徒會由各方湧入，祈求順利平安，廟方認為，心誠則靈，人人都是頭香。

湧蓮寺後殿主祀延平郡王，配祀註生娘娘，春節期間仍可擲筊祈求諧音「緊產子」的「金鏟子」。

李嘉蓉另提到，雞年正沖生肖屬雞；偏沖屬兔，正沖是太歲當頭，各項行事需要特別小心，偏沖在生活上也須多加注意。

●地址：新北市蘆洲區得勝街九十六號

●電話：（02）2281-8642

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  • 湧蓮寺以一萬兩黃金打造觀世音像，衣褶、神韻、姿態上做工極細。 （記者李雅雯攝）

    湧蓮寺以一萬兩黃金打造觀世音像，衣褶、神韻、姿態上做工極細。 （記者李雅雯攝）

  • 湧蓮寺正廳主祀觀世音。（記者李雅雯攝）

    湧蓮寺正廳主祀觀世音。（記者李雅雯攝）

  • 湧蓮寺位於新北市蘆洲區，屬地方信仰中心。（記者李雅雯攝）

    湧蓮寺位於新北市蘆洲區，屬地方信仰中心。（記者李雅雯攝）

  • 湧蓮寺註生娘娘加持的「金鏟子」，可祈求早生貴子。（記者李雅雯攝）

    湧蓮寺註生娘娘加持的「金鏟子」，可祈求早生貴子。（記者李雅雯攝）

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標題：《新北湧蓮寺》黃金觀音真神氣


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