《新北湧蓮寺》黃金觀音真神氣
湧蓮寺坐落新北市蘆洲區，香火鼎盛，是地方信仰中心，正殿主祀觀世音。去年廟方以一萬兩黃金打造觀世音像，供奉於三寶佛殿，九月完成開光祈福儀式後即開放參拜，祝福每位信眾都能福氣滿盈、平安富貴。
萬兩黃金打造 發揚信眾善意
湧蓮寺時有信徒參拜後以「打金牌」方式還願，表達崇敬和感謝；廟方決定以一萬兩黃金打造觀世音像，寓意佛光愈加普照，發揚信眾的善意。
黃金觀世音像連同蓮花座，全高一百九十．五公分，特別南下委請專業團隊北上製作，觀世音像手持卅三顆串起佛珠，代表其有卅三種法相化身；尊像神韻、衣褶等細節在製作上尤其講究，委由師傅多次反覆修改、討論後才定案。
湧蓮寺管委會副總幹事李嘉蓉說，黃金觀世音像的額上鑲了顆三．一六克拉鑽石，其實最初師傅在製作的時候，不知甚麼原因，鑽石怎麼鑲都鑲不上去，那時已經決定好開光儀式時間，卻就差在這一步，對此苦惱不已，已經全面拋光亮面的尊像，那時呈現的神韻卻怎麼也看不出最初的慈祥感，臨時決定改回霧面，沒想到做了這項決定後，師傅就傳回了消息「鑽石鑲進去了」，眾人這才了解，原來觀世音一直在釋放訊息，指引尊像該有的樣貌。
前往湧蓮寺參拜時，應由龍邊進入，亦即面對廟宇正殿時的右邊側門，手持三炷香，先拜主神觀世音佛祖，再到後殿參拜延平郡王，第三炷香則可上三寶佛殿參拜。
根據慣例，廟方在除夕晚間十一點許進行團拜，團拜前會先象徵性地關上門，接著再開啟大門，自此連夜敞開至初一，信徒會由各方湧入，祈求順利平安，廟方認為，心誠則靈，人人都是頭香。
湧蓮寺後殿主祀延平郡王，配祀註生娘娘，春節期間仍可擲筊祈求諧音「緊產子」的「金鏟子」。
李嘉蓉另提到，雞年正沖生肖屬雞；偏沖屬兔，正沖是太歲當頭，各項行事需要特別小心，偏沖在生活上也須多加注意。
●地址：新北市蘆洲區得勝街九十六號
●電話：（02）2281-8642
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 退休言之過早 建仔續拚大聯盟
- 年輕世代要求 18趴6年退場可能提前
- 法鼓山法華鐘108響 揭開雞年序幕
- 自由廣場》記得白色恐怖 忘了殖民統治
- 舊愛們幸福放閃 邱澤以後盡量公開戀人
- 十歲童衝浪 鯊魚腳邊游
- 現身抗議黃之鋒現場 四海幫主楊德昀︰只是找人
- 17歲台灣好小子 今澳網攻頂
- 高雄欠繳逾百億健保費 延至2022年還清
- 王樂妍尬舞白家綺 深吻下馬威
- 澳網》蠻牛5盤拖垮小費德爾 澳網再度決戰費爸
- 美墨邊界 築牆Q&A
- 日最後經典武士 田中廣輔補位
- 川普和梅伊會面 強化美英商務關係
- 自由廣場》總統府來函
- 兩雞相鬥必有一傷
- 拜廟發紅包 縣市長春節不得閒
- 車城福安宮拜頭香 潘孟安帶千人共祈福
- 台鐵千人罷工？ 賀陳旦:不會耽擱民眾返鄉
- 擱置TTIP 歐盟官員批川普註定失敗
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
- NBA精選強檔 陪你迎金雞
- 小英初一發紅包 屏東鄉親先卡位
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 罵媒體、貼神秘字串 川普幕僚頻突槌
- 雪見旅遊 司馬限林道通了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Asia questions Trump’s plan for Mexican exports tax
- 徐生明的愛之味
- 「勾勾牌」退出球具市場 潘政琮換武器
- 1500份熱騰騰年菜 送獨老好過年
- 東芝擬售記憶體事業股權 傳鴻海有興趣
- 肉攤沒人顧 野貓啃完賣給客人吃
- 米非爆料舒米恩 床戲真做
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ex-president Ma gets green light for trip to US
- IKEA難民臨時屋 拿下2016年度設計獎
- 魚、菜價穩 應景水果貴1倍
- 脫歐程序法案 英相送交國會
- 芥菜、蒜苗俗啦 搶購笑呵呵
- 詹姆斯大三元 表弟壞了好心情
- 推人選戰柯P? 賴清德：依黨機制進行
標題：《新北湧蓮寺》黃金觀音真神氣
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email