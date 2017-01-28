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過年住家防竊小撇步

2017-01-28

一、挑選好的門鎖，在鐵門裝設警報器，隨時關緊樓下大門。

二、遠行前，訂閱的報紙、雜誌及牛奶須通知停送，請鄰居代收郵件包裹。

三、新婚夫妻勿在門上貼「囍」字。

四、觀察信箱或門窗是否出現奇怪的貼紙或記號，若有，即清除。

五、貴重物品寄放銀行保險箱，若放屋內，化整為零散放在不起眼處。（記者姚岳宏製表）

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  • 鐵門上的鐵條若非實心，可以被輕易破壞。（記者王冠仁攝）

    鐵門上的鐵條若非實心，可以被輕易破壞。（記者王冠仁攝）

  • 小偷用鋼管切割器就可破壞鐵門上鐵條。（記者王冠仁攝）

    小偷用鋼管切割器就可破壞鐵門上鐵條。（記者王冠仁攝）

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標題：過年住家防竊小撇步


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2017年1月28日‧星期六‧丁酉年正月初一日
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