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肅竊專業教室 與賊鬥智

2017-01-28

〔記者王冠仁／台北報導〕由台灣警察專科學校校長何明洲籌劃的亞洲首座「肅竊專業教室」，在警專二○一六年校慶正式啟用。這間教室是何明洲多年來與小偷鬥智鬥力、由偵辦大小竊案累積出的心血結晶，不僅能讓學生宛如置身竊案現場，更是學習偵辦竊案的最佳場合。

據了解，「肅竊專業教室」分為「大樓模型區」、「門窗區」、「門鎖區」、「車輛區」。「大樓模型區」的大樓模型，能讓學生知道哪一種大樓容易被「蜘蛛盜」侵入、竊賊如何攀爬，藉由大樓模型與街道相對位置圖，學生能了解小偷如何勘查地形、伺機行竊。

「門窗區」則是何明洲蒐羅各地竊案的「門窗證物」，將其搬進教室。每種門窗材質、構造不同，小偷破壞方式也不一樣，像一般鐵柵欄狀鐵門，看似堅固但若非實心，很容易被破壞；另有一種鐵門，其實只要以器材敲擊特定角度就能撬開。

「門鎖區」陳列竊案中被破壞的門鎖，數量最多的是「喇叭鎖」，這種鎖頭構造簡單，幾乎一撬就開。何明洲認為，目前最安全的門鎖是「晶片鎖」，「多重鎖」次之，民眾住家大門不可只裝喇叭鎖。

「車輛區」則是展示汽車零件辨識圖，讓學生知道容易被竊的汽車零件；何明洲認為，目前最佳的汽車防盜裝置是「方向盤鎖」，可增加小偷行竊時間與難度，小偷會因行竊時間越長、風險越大而放棄作案。

何明洲指出，小偷會利用白天勘查下手目標，像找對講機逐戶逐樓按，若無回應就用貼紙或筆跡做記號；小偷隔天再勘查一次，「雙重確認」後就行竊。

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  • 肅竊教室內展示，過去實際發生的竊案門鎖與破壞器具。（記者王冠仁攝）

    肅竊教室內展示，過去實際發生的竊案門鎖與破壞器具。（記者王冠仁攝）

  • 小偷破壞門鎖的工具。（記者王冠仁攝）

    小偷破壞門鎖的工具。（記者王冠仁攝）

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