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買把好鎖 過個好年

2017-01-28

〔記者姚岳宏／台北報導〕春節連續假期，民眾返鄉過節，也會利用難得長假，全家大小一起出去遊玩，家裡大唱「空城計」時，就是小偷最好行竊時機，肅竊專家、警專校長何明洲建議，有正確防竊觀念，多做一分準備，就不會讓小偷有可乘之機，出門才可玩得平安又開心。

廿分鐘打不開 大都放棄

何明洲說，過年期間門戶關緊是基本功，挑選好的門鎖，讓小偷要花時間才能打開或破壞，就會相對安全，他曾親訪二二七名被逮慣竊，發現門鎖若廿分鐘內打不開，有八十六．八％的小偷會放棄作案，如果卅分鐘還打不開，幾乎所有小偷都會放棄。

窗戶亦然，包括氣密窗或鐵窗在內，小偷只要在五分鐘內無法打開或破壞門窗，有六十．一％會放棄行竊，若十分鐘未能打開，有八十二．五％會放棄作案，若卅分鐘打不開，則有九十七．四％的小偷會放棄，門窗若能抵擋卅分鐘不被破壞，家裡應該很安全。

何明洲指出，小偷犯案前都會就近觀察，過年期間，若家中連續幾天屋裡無燈光，掛好的衣物無人收拾，竊賊就會研判該戶無人在家，成為下手目標。

他提醒，若民眾過年需長期出門，訂閱的報紙、雜誌及牛奶應通知停送，郵件包裹則請鄰居代收，警方針對過年期間遠行民眾也提供增設臨時巡邏箱服務，民眾可就近詢問派出所。

何明洲分析，小偷作案前，會先按電鈴探路，用小貼紙或塗鴉做記號，民眾出門前，可先觀察信箱是否出現來路不明的記號，一發現，就立即將記號擦掉。

他建議，無管理員的老舊公寓住戶除裝多道門栓的多重鎖，也可請鎖匠在鐵門裝設聲響警報器，另外，貴重物品應寄放銀行保險箱，如果真要放在屋內，也不要放在主臥室裡，因為那邊會是竊賊搜尋東西的「重點區域」。

何明洲根據過往經驗，小偷侵入行竊，優先找尋藏放財物處的順序，依序為主臥房、長輩房、小孩房、客廳、廚房等，貴重物品可暫時化整為零，散放在安全隱密處，放在越不起眼的地方越安全。

何明洲表示，雖然現代人都住得很近，但習慣自掃門前雪，若是公寓大樓間鄰里關係好，失竊率也較低，平日可以和鄰居多互動，隨時關緊樓下大門，出遠門前跟可信任的鄰居打聲招呼，請他們幫忙巡視，如有管理員的大樓，可請管理員留心。

此外，窗簾拉上雖有助防竊，但全部拉上，反而顯示無人在家，可選擇一、兩個無法窺視內部的窗戶透出光線，或是裝設定時音響開關，以示有人在家。

他提醒，新婚夫妻住宅門窗上「囍」字別貼太久，因結婚時嫁妝豐富、家具電器簇新，若在春節度蜜月，等於是通知小偷有行竊機會。

何明洲歸納，無管理員的公寓、後方有防火巷或附地下停車場的住宅、出入口較多巷道、隔鄰有施工鷹架等，都是小偷喜歡下手的目標；相對有管理員或保全、警察經常巡邏區域，或是燈光明亮的社區、有足夠防盜設備等住宅，或可讓小偷知難而退。

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  • 與被破壞的喇叭鎖。（記者王冠仁攝）

    與被破壞的喇叭鎖。（記者王冠仁攝）

  • 汽車加裝方向盤鎖，也可降低失竊率。（記者王冠仁攝）

    汽車加裝方向盤鎖，也可降低失竊率。（記者王冠仁攝）

  • 何明洲認為這種「多重鎖」較能抵擋小偷入侵。（記者王冠仁攝）

    何明洲認為這種「多重鎖」較能抵擋小偷入侵。（記者王冠仁攝）

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