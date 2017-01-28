快訊年前修修臉 美學心指標
痛苦會過去 美會留下
2017-01-28
〔記者謝君臨／台北報導〕「痛苦會過去，美會留下。」回顧這趟旅程，陳囿辰檢察官仍記憶猶新，拿起手機開啟相簿後滔滔不絕，最令他印象深刻的，除了在全世界最危險的盧卡拉機場起降，還有健步如飛的揹夫、滿山滿谷的犛牛，以及在餐廳裡看見登山客留給兒子的Ｔ恤，上面寫著：「等你來到這裡，再幫我把這件Ｔ恤帶回家吧！」
陳囿辰說，想攀登喜馬拉雅山有兩條路，一條從中國西藏搭車上山，另一條則從尼泊爾加德滿都搭乘小飛機，前往海拔二千八百四十公尺高的盧卡拉機場，再步行七天至五千三百六十四公尺高的基地營。盧卡拉機場有「世界屋脊上的跑道」之稱，是通往喜馬拉雅山的第一道大門，山區跑道又窄又短，長度僅四百七十五公尺，跑道盡頭就是斷崖，只有一次成功起降的機會，危險性極高。
陳囿辰回憶，到達盧卡拉機場後，隔天會先往河谷走，而後再攀爬到三千四百四十公尺高的南崎巴札（Namche Bazaar），該處市集是山上最大的補給站，有趣的是，當地居民幾乎人人都穿The North Face，連嬰兒車也是這個牌子，只不過大多都是仿冒，該處還有仿星巴克「盧卡拉紀念款」的馬克杯。
值得一提的，是旅程中替登山客背負重物的揹夫，他們是當地的「雪巴人」，除了是專業的登山嚮導，也靠替人背行李上山賺取微薄的薪資，一天下來往往只有十美元左右；陳囿辰說，揹夫的穿著都十分單薄、破舊，與一身勁裝、光鮮亮麗的登山客們形成強烈對比，讓他除了欽佩之外，也心疼揹夫辛勞的處境。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 退休言之過早 建仔續拚大聯盟
- 年輕世代要求 18趴6年退場可能提前
- 法鼓山法華鐘108響 揭開雞年序幕
- 自由廣場》記得白色恐怖 忘了殖民統治
- 舊愛們幸福放閃 邱澤以後盡量公開戀人
- 十歲童衝浪 鯊魚腳邊游
- 現身抗議黃之鋒現場 四海幫主楊德昀︰只是找人
- 17歲台灣好小子 今澳網攻頂
- 高雄欠繳逾百億健保費 延至2022年還清
- 王樂妍尬舞白家綺 深吻下馬威
- 澳網》蠻牛5盤拖垮小費德爾 澳網再度決戰費爸
- 美墨邊界 築牆Q&A
- 日最後經典武士 田中廣輔補位
- 川普和梅伊會面 強化美英商務關係
- 自由廣場》總統府來函
- 兩雞相鬥必有一傷
- 拜廟發紅包 縣市長春節不得閒
- 車城福安宮拜頭香 潘孟安帶千人共祈福
- 台鐵千人罷工？ 賀陳旦:不會耽擱民眾返鄉
- 擱置TTIP 歐盟官員批川普註定失敗
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
- NBA精選強檔 陪你迎金雞
- 小英初一發紅包 屏東鄉親先卡位
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 罵媒體、貼神秘字串 川普幕僚頻突槌
- 雪見旅遊 司馬限林道通了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Asia questions Trump’s plan for Mexican exports tax
- 徐生明的愛之味
- 「勾勾牌」退出球具市場 潘政琮換武器
- 1500份熱騰騰年菜 送獨老好過年
- 東芝擬售記憶體事業股權 傳鴻海有興趣
- 肉攤沒人顧 野貓啃完賣給客人吃
- 米非爆料舒米恩 床戲真做
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ex-president Ma gets green light for trip to US
- IKEA難民臨時屋 拿下2016年度設計獎
- 魚、菜價穩 應景水果貴1倍
- 脫歐程序法案 英相送交國會
- 芥菜、蒜苗俗啦 搶購笑呵呵
- 詹姆斯大三元 表弟壞了好心情
- 推人選戰柯P? 賴清德：依黨機制進行
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：痛苦會過去 美會留下
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分