2017-01-28

〔記者謝君臨／台北報導〕「痛苦會過去，美會留下。」回顧這趟旅程，陳囿辰檢察官仍記憶猶新，拿起手機開啟相簿後滔滔不絕，最令他印象深刻的，除了在全世界最危險的盧卡拉機場起降，還有健步如飛的揹夫、滿山滿谷的犛牛，以及在餐廳裡看見登山客留給兒子的Ｔ恤，上面寫著：「等你來到這裡，再幫我把這件Ｔ恤帶回家吧！」

陳囿辰說，想攀登喜馬拉雅山有兩條路，一條從中國西藏搭車上山，另一條則從尼泊爾加德滿都搭乘小飛機，前往海拔二千八百四十公尺高的盧卡拉機場，再步行七天至五千三百六十四公尺高的基地營。盧卡拉機場有「世界屋脊上的跑道」之稱，是通往喜馬拉雅山的第一道大門，山區跑道又窄又短，長度僅四百七十五公尺，跑道盡頭就是斷崖，只有一次成功起降的機會，危險性極高。

陳囿辰回憶，到達盧卡拉機場後，隔天會先往河谷走，而後再攀爬到三千四百四十公尺高的南崎巴札（Namche Bazaar），該處市集是山上最大的補給站，有趣的是，當地居民幾乎人人都穿The North Face，連嬰兒車也是這個牌子，只不過大多都是仿冒，該處還有仿星巴克「盧卡拉紀念款」的馬克杯。

值得一提的，是旅程中替登山客背負重物的揹夫，他們是當地的「雪巴人」，除了是專業的登山嚮導，也靠替人背行李上山賺取微薄的薪資，一天下來往往只有十美元左右；陳囿辰說，揹夫的穿著都十分單薄、破舊，與一身勁裝、光鮮亮麗的登山客們形成強烈對比，讓他除了欽佩之外，也心疼揹夫辛勞的處境。