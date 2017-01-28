登山磨耐力 考驗不輸辦案

2017-01-28

〔記者謝君臨／台北報導〕「這趟旅程對我來說，是一種心靈上的沉澱」，在號稱「天下第一檢」的台北地檢署擔任檢察官，陳囿辰年資尚輕，但平時接觸的案件量已是驚人，他坦言，經過這次有如「苦行僧」般的喜馬拉雅山之旅，希望銳氣打磨圓滑，讓他更平和看待複雜繁瑣的案件。

陳囿辰說，雖然本次同行者另有四人，每個人的身體狀況、行走步調與速率都不盡相同，每天約十公里的崎嶇山路，絕大部分都是獨自一人面對，比較像是考驗耐力的馬拉松，與辦案過程「異曲同工」。

陳囿辰表示，辦案除了需要蒐集證據、約談相關人，進行分析調查，還需要有沉穩的耐心與毅力長期抗戰，才能從蛛絲馬跡中爬梳出案件的脈絡，過程如同登山，有時覺得筋疲力盡，路途迢遙看不到終點，但只要能堅持下去，就會「柳暗花明又一村」。

「最大的改變在於心境！」陳囿辰說以前年輕氣盛，容易糾結於案件中兩造各執一詞的說法，無法跳脫，但本次旅遊回來後，他平心靜氣發現，「當你被一片樹葉遮蔽，你就看不見整片森林」，逐漸收斂急躁的個性，用更為平和的態度，冷靜找出關鍵的癥結點，繁瑣的案子也就迎刃而解了。