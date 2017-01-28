| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
年前修修臉 美學心指標
 首頁 > 社會

登山磨耐力 考驗不輸辦案

2017-01-28

〔記者謝君臨／台北報導〕「這趟旅程對我來說，是一種心靈上的沉澱」，在號稱「天下第一檢」的台北地檢署擔任檢察官，陳囿辰年資尚輕，但平時接觸的案件量已是驚人，他坦言，經過這次有如「苦行僧」般的喜馬拉雅山之旅，希望銳氣打磨圓滑，讓他更平和看待複雜繁瑣的案件。

陳囿辰說，雖然本次同行者另有四人，每個人的身體狀況、行走步調與速率都不盡相同，每天約十公里的崎嶇山路，絕大部分都是獨自一人面對，比較像是考驗耐力的馬拉松，與辦案過程「異曲同工」。

陳囿辰表示，辦案除了需要蒐集證據、約談相關人，進行分析調查，還需要有沉穩的耐心與毅力長期抗戰，才能從蛛絲馬跡中爬梳出案件的脈絡，過程如同登山，有時覺得筋疲力盡，路途迢遙看不到終點，但只要能堅持下去，就會「柳暗花明又一村」。

「最大的改變在於心境！」陳囿辰說以前年輕氣盛，容易糾結於案件中兩造各執一詞的說法，無法跳脫，但本次旅遊回來後，他平心靜氣發現，「當你被一片樹葉遮蔽，你就看不見整片森林」，逐漸收斂急躁的個性，用更為平和的態度，冷靜找出關鍵的癥結點，繁瑣的案子也就迎刃而解了。

廣告
  • 沿途景色美不勝收。（陳囿辰提供，記者謝君臨翻攝）

    沿途景色美不勝收。（陳囿辰提供，記者謝君臨翻攝）

  • 登上喜馬拉雅山基地營的證書。（陳囿辰提供，記者謝君臨翻攝）

    登上喜馬拉雅山基地營的證書。（陳囿辰提供，記者謝君臨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初一】新年有餘
剩菜新食✿料理變身
過年解膩✿蔬食年菜
親友聚會✿開胃小菜
年節廚餘輕鬆處理
轉寄

標題：登山磨耐力 考驗不輸辦案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月28日‧星期六‧丁酉年正月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.