雪域攻頂 勇檢新生
〔記者謝君臨／台北報導〕十六天旅程，步行一百四十公里，海拔五千三百六十四公尺，一輩子的難忘回憶。
頂著一九九○年代當紅的郭富城中分頭，圓潤臉頰搭配黑色金屬框眼鏡，白襯衫、黑長褲，腳踩休閒勃肯鞋，陳囿辰在山林裡，恰如再正常不過的登山客，但當他穿上法袍，瞬間化身懲奸除惡的台北地檢署緝毒專組檢察官，除了精於辦案，陳囿辰今年更完成了人生的另一項壯舉，徒步攀登喜馬拉雅山。
三十四歲的陳囿辰畢業於中正大學法律系、政治大學法研所，司法官訓練所四十八期結業，擔任檢察官已有六年，雖然年輕，但處理案件可不馬虎，富邦銀行大出納監守自盜一千六百萬元案，正是陳囿辰一手提起公訴。
今年十一月，來自大學友人的邀請，成為陳囿辰生命中的轉捩點，他毅然決定請假十六天，踏上這輩子從沒想過的旅程，徒步攀登喜馬拉雅山海拔五千三百六十四公尺高的基地營；陳囿辰患有椎間盤突出病症，出發前一度擔心會因病痛影響行程，但他把心一橫，抱持著「錯過恐不再有」的心態，決心一試。
十年前曾攻頂玉山，但陳囿辰擔心體力恐無法負荷，繁重的公務之餘，開始固定每週至少到運動中心兩次，透過持續的有氧運動強化心肺機能，也藉此鍛鍊身體的肌耐力，將體能維持最佳狀態。
「旅程中最讓我感動的時刻有兩次，一次是景，另一次是人。」陳囿辰說，當他在尼泊爾首都加德滿都搭上十五人座的小飛機，前往世界最危險的盧卡拉機場（Lukla airport）時，窗外群山環繞，山頭布滿皚皚白雪，光影在山的稜線上刻劃出不同明暗的線條，當時的美景難以言喻，深深烙印在心底。
另一次讓他感動的，則是在他孤軍奮戰，準備在海拔五千公尺高的山脊線衝向終點基地營前，他已快累癱，頭痛欲裂且舉步維艱，正當快撐不下去時，他看見眼前台灣國旗迎風飄揚，一對來自台灣的夫婦正邁向歸途，頓時讓他備感親切，對方的一句：「加油！真的值得上去！」讓他重新振作，順利攻頂。
「體力不是問題，更重要的，其實是意志力！」陳囿辰說，他慶幸旅程中椎間盤突出的病痛並未發作，讓他順利完成夢想，至於下次將挑戰何處，陳囿辰則打趣地說，這麼高的山都爬過了，下次換馬丘比丘，或是到非洲看動物大遷徙吧！
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