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敬酒衝突街頭駁火 主嫌落網
2017-01-28
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一家海產店潘姓員工與老闆女婿有嫌隙，一月十九日因敬酒起衝突，竟撂來呂姓友人持槍助勢，過程中槍擊老闆受傷，呂男反被圍毆重傷，潘男則趁隙逃逸，雙方隔天在楠梓街頭駁火七槍，警方陸續查獲四十多人，前天攻堅逮獲潘男，起獲改造槍彈，昨依槍砲、殺人未遂等罪嫌送辦，被法院裁定收押。
警方調查，潘男（二十三歲）曾犯下槍砲、殺人未遂等案，一月十九日深夜因敬酒與老闆女婿林姓男子（三十三歲）起衝突，竟撂來呂姓友人（二十一歲）持槍助陣，洪姓老闆出面勸說，不料拉扯間槍枝走火，子彈貫穿洪男左手臂，呂男反被圍毆到顱內出血，潘男則趁隙逃逸。
警方連日查獲40多人
雙方人馬於二十日凌晨二時許，由四十多人分乘近三十輛汽機車，在楠梓區街頭駁火，差點打中路旁大學生，警方連日來查獲四十多人，主嫌潘男逃亡多日，警方前晚在鳳山一家摩鐵將他逮捕，潘男坦承開槍，供稱幫友人討公道，被抓只能認栽。
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