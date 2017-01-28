圍爐變死別 重機男魂斷北宜

2017-01-28

〔記者吳政峰、陳薏云／新北報導〕圍爐日竟成死別日！四十七歲林姓重機騎士昨日上午騎經北宜公路，疑因過彎不慎，撞上對向大貨車，林男被捲到貨車下，失去生命跡象，送醫仍不治，其妻獲報趕到醫院，痛哭失聲，無法置信老公竟然在除夕身亡。

過彎撞上對向大貨車

昨日上午八時許，林男騎著排氣量一千西西的川崎牌重機，與另名友人外出，朝宜蘭方向而行，經北宜公路四十三．三公里處彎道，疑因過彎失控，衝到對向車道，迎頭撞上由五十歲施男駕駛的大貨車。

林男摔倒後，整個人滑進大貨車輪下，直到卡在大貨車的左後輪才停止，頭部與胸部重創，當場血流如注，失去呼吸心跳，送萬芳醫院急救仍無力回天。

警方調查，雙方均無酒駕，施男驚魂未定，直說：「他就這樣撞上來了。」林妻接獲通知，趕到醫院只見一具冰冷遺體，哀痛萬分。