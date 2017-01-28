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打獵為年夜飯加菜 挨轟身亡

2017-01-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕上山打獵為年夜飯加菜竟遇死劫！

遭另名獵人射中右眼

台東池上鄉五十一歲謝姓男子，前晚大年夜持改造獵槍至花蓮縣富里鄉學田山區打獵，誤將同在山區狩獵的四十六歲余姓獵人當成獵物射擊，子彈當場射進余男右眼，送醫仍因傷重不治，警方依過失致死及違反槍砲彈藥管制條例罪，將謝男移送花蓮地檢署偵辦。

警方表示，事發地點位於富里鄉學田部落養雞場上方山區，謝男約在晚間九時許，手持非法獵槍上山打獵，疑似因夜色昏暗，誤將另名非同行的余姓獵人當成獵物射擊，導致余男頭部中彈。

余男中彈倒臥山邊，右眼血流不止，同行友人發現趕緊報案，救護人員趕抵現場時，余男已無呼吸、心跳，送往慈濟醫院關山分院急救仍不治，余男家人聞訊抵達醫院後不發一語，只透露可能是為了年夜飯要「加菜」，才會提前一天結伴上山打獵。

夜黑誤射？ 仍待釐清

警方調查，事發當時有多組獵人在同區狩獵，經查誤擊事件確定是謝男所為，當場查扣非法土製改造槍枝，謝嫌雖供稱是誤將余男當成獵物射擊，但仍不排除其他可能性，全案報請檢察官相驗，將依過失致死及違反槍砲彈藥管制條例罪送辦。

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  • 警方已當場查扣謝男所持有的非法土製改造槍枝。（警方提供）

    警方已當場查扣謝男所持有的非法土製改造槍枝。（警方提供）

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