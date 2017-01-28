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全台最旺彩券行 開過6次頭獎
2017-01-28
〔記者吳佳蓉／台北報導〕農曆春節開車出遊趴趴走，經過這下面幾家彩券行千萬別錯過。據台灣彩券公司統計，全台最旺彩券行，就屬高雄市鳳山區「年年有餘彩券行」以及台中市西區的「阿連壹陸捌彩券行」，各曾開出六次頭獎。
台中西區、高雄鳳山各一家
台彩指出，台中的「阿連壹陸捌彩券行」曾在二○一五年十一月二十三日開出六．八億元威力彩頭獎，並開出五注今彩五三九頭獎；特別的是，其中四注今彩五三九頭獎，都是在二○一五年一月三日開出。
高雄的「年年有餘彩券行」則累計開出六注今彩五三九頭獎，從二○一四年到二○一六年，每年開出兩注。
另外，花蓮縣玉里鎮「長虹彩券行」、新北市板橋區「發鑫爺電腦彩券投注行」與台中市東區的「來富貴彩券行」，也都曾開過五注今彩五三九頭獎。
最高額30億元 落腳台中霧峰
至於開出最高金額頭獎的彩券行落腳何處？台彩指出，台中市霧峰區的「金錢櫃彩券行」曾於二○一五年四月二十三日，開出威力彩史上最高頭獎三十億元。其次為台北市士林區「飛來發彩券行」，二○一五年九月十四日開出威力彩頭獎二十八．七億元。
第三名是台中市大里區的「寶得商行」，開過兩注頭獎，分別是二○一四年三月十日的威力彩十五億元頭獎，以及二○一五年七月九日的今彩五三九頭獎。
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