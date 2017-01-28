除夕開獎 1人「大樂透」、73個百萬富翁
頭獎一注獨得2.1億 埔里開出
〔記者盧冠誠、歐素美／綜合報導〕除夕夜樂透！昨晚開獎的大樂透、「春節大紅包」，以及今彩五三九，共產生一位億萬富翁、七十三位百萬富翁、另有三位贏得獎金八百萬元，想試手氣的民眾，可把握大年初一的機會，也許下個幸運得主就是你！
台灣彩券為迎接金雞年，電腦彩券祭出史上最高春節加碼十億元，光是大樂透就加碼六．三億元，且除夕至初二每期加開十個號碼，當中任六個號碼即對中春節大紅包，每組獎金一○○萬元。
加開10個號碼 新玩法買氣旺
「買氣是平常十倍！」台北市通化街金財神彩券行老闆邢紀藩昨說，有客人買大樂透一次花約四十萬元包牌「十六連碰」，且廿五萬元左右的「十五連碰」亦大有人在。
邢紀藩表示，台彩這次改變策略奏效，以往加開的一○○組一○○萬元春節大紅包，有點像到夜市玩套圈圈，今年改採加開十個號碼的方式，好比打高爾夫球，只要方向對了，就容易上果嶺，讓包牌客為之瘋狂。
電腦彩券熱銷，刮刮樂買氣同樣強強滾！台北市旺得福施公投注站老闆施竣耀指出，有客人買一本十五張刮刮樂，幸運刮出一○三萬元，幾乎是他年薪的三倍。
千元刮中百萬 要帶爸媽出國
台中市卅一歲男子Nico昨天上午陪媽媽到大肚區遊園路鴻運彩券行花了一千元購買一張「大吉利」彩券，讓媽媽試手氣，結果當場刮中一○○萬元，他笑稱要拿中獎的錢帶爸媽出國去日本玩。
除夕開獎的第一○六○○○○○八期大樂透，中獎號碼由小到大依序為「○一、○五、○七、三一、三五、四九」，特別號「四二」，頭獎一注獨得，由南投縣埔里鎮中山路三段一六四號一樓的「鑫來旺彩券行」開出，可得獎金二．一億元。
大樂透加開的春節大紅包十個號碼分別是「○一、○四、一一、一九、二三、二六、三四、三五、四○、四三」，共開出一○四組，總中獎注數一四二注，其中，七十三組獨得獎金一百萬元，廿五組二注均分，每注各得五十萬元，另有五組三注均分、一組四注均分。
今彩五三九 3人各獲8百萬
此外，第一○六○○○○二三期今彩五三九，開出三注頭獎，每注可得獎金八○○萬元，分別由台北市北投區知行路三三○號「神奇耶彩券行」、新北市永和區林森路六十八號「大利發彩券行」、桃園市龜山區大崗里新興街四十六號一樓「荃崍投注站」開出。
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標題：除夕開獎 1人「大樂透」、73個百萬富翁
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