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吃不到年夜飯 男開槍洩憤
2017-01-28
〔記者王捷／台南報導〕台南一家腳底按摩館前晚遭ＢＢ彈襲擊，落地窗玻璃破裂，警方昨日上午傳喚張姓嫌犯到案，他供稱，因為不滿母親的郭姓男友，每次到住處找母親，都把他趕出門，連小年夜也不例外，害他不能回家吃團圓飯，他已經隱忍多年，才會開ＢＢ槍洩憤。
ＢＢ彈射母情人按摩店
二十五歲張男跟六十多歲的周姓母親同住，自從父親過世後，母親又交了許多男友，不過，約二十年前母親認識郭男後，他就無法常常回家，張男說，因為郭男只要來家裡過夜，就不願意看到他，他每年過年感到特別孤單，今年小年夜又被趕出門，讓他心生不滿。
張男決定要給郭男警告，返家拿出之前買的ＢＢ槍，再到郭男開設的按摩店一陣猛射。郭男與員工嚇得報案，警方到場發現十多顆鋼珠ＢＢ彈，並懷疑張男涉嫌重大。
昨日上午，警方通知張男到分局說明，張男坦承，是因為不滿不能回家吃團圓飯，所以才開槍洩憤，警方起出兩把空氣槍，因其中一把仿製沙漠之鷹的空氣槍被判定有殺傷力，因此將張男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。
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