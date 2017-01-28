快訊年前修修臉 美學心指標
燒前女友關13年 出獄又掐昏女友
2017-01-28
〔記者錢利忠／台北報導〕在貨運行工作的四十歲楊姓男子，曾因感情談判觸礁，縱火燒前女友遭判刑十三年，他出獄後另結新歡，卻未改暴戾之氣，僅因打電動遭女友碎唸，竟痛毆並掐昏女友而遭羈押；女友獲救後一度失憶，不願對他提告，但台北地檢署考量他沒通過測謊，認定他涉重嫌，日前依違反家暴之殺人未遂罪將他起訴。
去年九月，楊男不滿打電動時遭女友碎唸，竟將女友打得渾身是傷，當時女友不斷反抗，卻被他掐住脖子而失去意識；楊男施暴後不顧女友安危，獨自離開租屋處，直到房東前往其租屋處查看漏水，才驚覺他女友昏迷；檢警估算，他女友昏迷至少四小時。
因兩人常吵架鬧上警局，早被轄區警方視為頭痛人物，檢警獲報循線將楊男逮捕到案，但他否認對女友施暴；檢方考量他曾有縱火燒前女友的不良紀錄，因此將他聲押禁見獲准。
被掐昏的女子醒來後，一度出現失憶症狀，癡情的她出庭時，一度稱自己是自殺，但後來又改口，僅表明不願追究，希望楊男能回到她身邊。檢方為釐清真相，對楊男測謊，但他未通過測驗。
檢方調查，楊男十四年前曾因與前女友感情談判破裂，買汽油縱火燒前女友，造成前女友全身七十％面積灼傷，歷經十二次手術才脫險，楊男被判刑十三年且刑滿出獄，如今竟又對現任女友施暴而遭起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 退休言之過早 建仔續拚大聯盟
- 年輕世代要求 18趴6年退場可能提前
- 法鼓山法華鐘108響 揭開雞年序幕
- 自由廣場》記得白色恐怖 忘了殖民統治
- 舊愛們幸福放閃 邱澤以後盡量公開戀人
- 十歲童衝浪 鯊魚腳邊游
- 現身抗議黃之鋒現場 四海幫主楊德昀︰只是找人
- 17歲台灣好小子 今澳網攻頂
- 高雄欠繳逾百億健保費 延至2022年還清
- 王樂妍尬舞白家綺 深吻下馬威
- 澳網》蠻牛5盤拖垮小費德爾 澳網再度決戰費爸
- 美墨邊界 築牆Q&A
- 日最後經典武士 田中廣輔補位
- 川普和梅伊會面 強化美英商務關係
- 自由廣場》總統府來函
- 兩雞相鬥必有一傷
- 拜廟發紅包 縣市長春節不得閒
- 車城福安宮拜頭香 潘孟安帶千人共祈福
- 台鐵千人罷工？ 賀陳旦:不會耽擱民眾返鄉
- 擱置TTIP 歐盟官員批川普註定失敗
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
- NBA精選強檔 陪你迎金雞
- 小英初一發紅包 屏東鄉親先卡位
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 罵媒體、貼神秘字串 川普幕僚頻突槌
- 雪見旅遊 司馬限林道通了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Asia questions Trump’s plan for Mexican exports tax
- 徐生明的愛之味
- 「勾勾牌」退出球具市場 潘政琮換武器
- 1500份熱騰騰年菜 送獨老好過年
- 東芝擬售記憶體事業股權 傳鴻海有興趣
- 肉攤沒人顧 野貓啃完賣給客人吃
- 米非爆料舒米恩 床戲真做
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ex-president Ma gets green light for trip to US
- IKEA難民臨時屋 拿下2016年度設計獎
- 魚、菜價穩 應景水果貴1倍
- 脫歐程序法案 英相送交國會
- 芥菜、蒜苗俗啦 搶購笑呵呵
- 詹姆斯大三元 表弟壞了好心情
- 推人選戰柯P? 賴清德：依黨機制進行
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：燒前女友關13年 出獄又掐昏女友
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分