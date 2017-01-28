燒前女友關13年 出獄又掐昏女友

2017-01-28

〔記者錢利忠／台北報導〕在貨運行工作的四十歲楊姓男子，曾因感情談判觸礁，縱火燒前女友遭判刑十三年，他出獄後另結新歡，卻未改暴戾之氣，僅因打電動遭女友碎唸，竟痛毆並掐昏女友而遭羈押；女友獲救後一度失憶，不願對他提告，但台北地檢署考量他沒通過測謊，認定他涉重嫌，日前依違反家暴之殺人未遂罪將他起訴。

去年九月，楊男不滿打電動時遭女友碎唸，竟將女友打得渾身是傷，當時女友不斷反抗，卻被他掐住脖子而失去意識；楊男施暴後不顧女友安危，獨自離開租屋處，直到房東前往其租屋處查看漏水，才驚覺他女友昏迷；檢警估算，他女友昏迷至少四小時。

因兩人常吵架鬧上警局，早被轄區警方視為頭痛人物，檢警獲報循線將楊男逮捕到案，但他否認對女友施暴；檢方考量他曾有縱火燒前女友的不良紀錄，因此將他聲押禁見獲准。

被掐昏的女子醒來後，一度出現失憶症狀，癡情的她出庭時，一度稱自己是自殺，但後來又改口，僅表明不願追究，希望楊男能回到她身邊。檢方為釐清真相，對楊男測謊，但他未通過測驗。

檢方調查，楊男十四年前曾因與前女友感情談判破裂，買汽油縱火燒前女友，造成前女友全身七十％面積灼傷，歷經十二次手術才脫險，楊男被判刑十三年且刑滿出獄，如今竟又對現任女友施暴而遭起訴。