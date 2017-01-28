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童仲彥新歡 舔耳前監察院副院長?

2017-01-28

邱惠美：傷害名譽 年後提告

〔記者蔡亞樺、曾韋禎／台北報導〕台北市議員童仲彥家暴風波高潮迭起，他還公開向服務處主任邱惠美告白「示愛」，不過黃埔獅子會創會會長袁慶芳指邱惠美入會後行為不檢，會主動舔男會員的耳朵；邱惠美昨表示，當天是獅子會例會結束後，為三位九月份壽星慶生，照片中男主角是前監察院副院長陳進利，袁把鏡頭拉近製造錯位，「我沒有舔上去」；袁的指控嚴重傷害她的名譽，過年後一定提告。

陳進利：退休作畫 無端捲入

陳進利昨受訪時表示，當天是替三人慶生，不是專為他一人，但對邱惠美的動作沒印象，也與邱惠美毫無關係。他並抱怨說，自己退休後忙於作畫，已很少參加獅子會的活動，現在卻流傳這種照片，害他無端被牽扯進來。

「沒有舔上去 拍攝錯位」

黃埔獅子會創會會長袁慶芳拿出一張邱惠美在宴會上的舔耳照，邱惠美昨透過童仲彥LINE媒體群組，以錄音檔方式對外澄清，邱惠美說，這場聚會是九月份黃埔獅子會的例會，例會結束後，在場有三人是九月份壽星，所以大家買蛋糕慶祝，照片中男主角、前監察院副院長陳進利，當時她在陳進利臉上抹奶油，是因為大家起鬨，開玩笑要她舔。

但邱惠美強調，她沒有舔上去、也沒有親上去，拍照的人就是袁慶芳，是袁把鏡頭拉近製造錯位的。邱說，現場有三、四十人可以作證，這些人可以證明她的清白，她也希望陳進利能親自出面說明。

邱惠美說，她只是一個會長，因大家開心，做了這樣的動作，「我到底哪裡做錯了？」邱堅定地說，「我一定告她（指袁），她已經嚴重傷害我的名譽」，她做一個會長有需要做到這麼可憐、這麼可悲嗎？

童仲彥本人昨天仍神隱，未出面接受媒體的提問，童仲彥也在LINE媒體群組致歉，他表示，自己的事情讓大家奔波非常不好意思，邱惠美這段期間會整理資料，年後向大家說明。

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  • 邱惠美表示黃埔獅子會9月例會結束後，在場壽星一起慶生，大家起鬨要她做樣子親前監察院副院長陳進利。（取自童仲彥媒體群組）

    邱惠美表示黃埔獅子會9月例會結束後，在場壽星一起慶生，大家起鬨要她做樣子親前監察院副院長陳進利。（取自童仲彥媒體群組）

  • 邱惠美透過童仲彥媒體群組提供當天照片。（取自童仲彥媒體群組）

    邱惠美透過童仲彥媒體群組提供當天照片。（取自童仲彥媒體群組）

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相關關鍵字： 前監察院副院長 新歡 童仲彥 舔耳 邱惠美 陳進利
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標題：童仲彥新歡 舔耳前監察院副院長?


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