踏板載娃擋視線 女騎士擦撞行人判刑

2017-01-27

〔記者黃捷／台北報導〕李姓母親騎機車載2名年幼女兒出門，不慎擦撞過馬路的行人，導致行人倒地受傷，雖然雙方皆未違規，但因李女讓小女兒站在機車踏板上，士林地方法院認為，這會影響駕駛人反應及行車視線，與肇事有相當因果關係，依過失傷害罪判刑2個月。

判決書指出，31歲李女於2015年11月17日下午，騎機車載著6歲、4歲2個女兒出門，她讓大女兒坐後座、小女兒站在踏板上，行經新北市淡水區新生、真理街口時，車頭不慎撞上穿越馬路的林姓少女，林女當場倒地，右腳踝有1.2公分長的撕裂傷。

根據警方車禍調查報告指出，案發當時天候晴、日間自然光線充足，柏油路面乾燥、無缺陷，路上無障礙物且視距良好，交通號誌也運作正常，並無不能注意之情事。

法官認為，根據道路交通安全規則規定，機車後座設有固定座位者，得附載一人，李女卻多載第3人，讓小女兒站在踏板上，影響她騎車時對人車動態之注意及反應，與造成車禍有相當因果關係，認定李女有過失。

李女案發後，主動向警方坦承肇事，也與受傷行人以6萬元賠償金成立調解，並於開庭時給付3萬元，法官審酌她家境勉持，卻要養育2名幼女，以及即將出生的小孩，判她2個月徒刑，得易科罰金6萬元，緩刑2年，餘款3萬元須於緩刑期間清償。