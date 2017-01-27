剪髮剪出一夜情 幫兒報戶口被夫抓包

2017-01-27

〔記者楊國文、吳欣恬／台北報導〕王姓男子是已婚的李姓女髮型設計師的老主顧，2人在某次生日聚會中，於酒後發生一夜情，李女還生子，欲偷報戶口，丈夫直到戶政事務所通知才驚覺，怒告2人通姦。高等法院認為李女深具悔意，昨輕判5個月徒刑、可易科罰金15萬元，宣告緩刑2年，另認定王男不知道李女已婚身分，判無罪，全案定讞。

這起罕見的「髮廊情緣」，發生在桃園市某大型連鎖髮廊，李姓女設計師和陳姓男設計師於98年12月結婚，2人在不同樓層工作，且髮廊內均稱呼英文名字，部分新進員工還不知2人是夫妻。

王姓上班族從99年起，每1、2個月就指名由李女剪髮，103年7月間，王男和李女一起參加李女友人生日聚會，酒過三巡，2人續攤竟改到摩鐵開房間。

不料，李女事後發現懷了王男的種，索性向老公陳男撒謊說她有外遇，堅持要離婚，但未提及通姦懷孕，不久，戶政事務所通知陳男，指李女欲申報新生男嬰入戶籍，他才知李女2人姦情，怒告2人。

一審認定李女涉通姦罪，判5個月徒刑，得易科罰金15萬元，但採信王男說詞，認定他事先不知李女已婚，判無罪。檢方不服，上訴高等法院。

高院傳訊髮廊經理，他證稱王男是熟客，和設計師彼此會聊天，「應該」會知道李女已婚，但李女指稱，和王男從未聊過自己婚姻狀況。

高院認為，審理中李女具悔意，應不至於再犯，判5個月徒刑、得易科罰金15萬元，並宣告緩刑2年，另外認定無事證證明王男事先知道李女已婚，昨仍判無罪，全案定讞。李女、陳男已離婚。

台北醫學大學生殖醫學研究中心主任曾啟瑞指出，如果剛好在女性排卵期的1、2天發生性關係，「一次就中」的機率確實不小。