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51歲小三懷孕？排骨酥大王7千萬包養
2017-01-27
〔記者王定傳／新北報導〕經營排骨酥工廠的張姓男子包養郭姓茶藝館女子長達7年，期間郭女以懷孕墮胎等理由要錢，張被愛沖昏頭，借出近7000萬元，其中有2000萬元還是向朋友借來的，直到前年有友人提醒注意，他才察覺受騙怒告詐欺，張妻得知後，也告2人妨害家庭。新北地檢署昨依通姦罪嫌起訴張男、郭女，詐欺則另案偵辦中。
長達7年才被老婆抓包
檢警調查，68歲張男與妻經營排骨酥工廠事業有成，但他卻流連茶藝館、卡拉OK或小吃店，97年上茶藝館時結識51歲郭女，迅速墜入愛河，開始包養之路。
郭女除了拿包養費外，還以懷孕墮胎、母親在台北住高檔飯店欠房費多達5、6百萬元等理由開口借款，但她根本沒懷孕，張男卻有求必應，甚至向友人借款約2000萬元給郭女，7年來「付出」近7000萬元。
張男的友人看不下去，出言相勸，張男才起疑，加上張妻發現2人情史，質問丈夫，他承認偷情，張妻怒告2人妨害家庭。
人夫反控小三詐欺
張男不甘受騙，除提出郭女說出「懷孕、預產期」、「你就比較勇，我才會找你呀」、「你不知道我每次都濕╳╳嗎？」等錄音證據外，還拿出匯款、支票等約4600萬元單據，怒控詐欺。
檢方偵辦時，張承認2人發生多次性行為，郭女也說知道對方已婚並接受包養，不過，金錢部分是張男自願給她，絕無詐欺；檢方將2人依妨害家庭罪嫌起訴，詐欺另案偵辦。
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