每條命都可貴 獸醫向勇消致敬

2017-01-27

〔記者王宣晴／新北報導〕針對新北市消防人員以口對鼻或按摩壓胸方式救活狗隻的作法，獸醫師呂育臣表示這是基本有效的急救方式，肯定消防人員挽救生命舉動。

呂育臣表示，獸醫一般會用專業器材急救，而因火警現場並無獸醫院的專業器材，消防人員願意以口對鼻方式進行人工呼吸，行為可敬，很感謝消防人員珍視每一條生命。

呂醫師指出，從火場救出的動物會因距離火源遠近，導致傷勢不同，每一種動物的急救方式也有些許差異，會先透過檢傷來決定急救方式；人工呼吸的部分，無論口鼻，只要能讓嗆傷狗隻肺部順利膨脹，加上恢復心跳，就有不小機會救回性命。

呂醫師說，一般而言，標準急救都會利用急救呼吸幫浦（氧氣球），接上氧氣或直接按壓，透過管子給予氧氣使動物肺部膨脹，確定呼吸系統暢通；若無心跳，則會透過按壓胸腔進行急救，此時便會視動物種類尋找心臟位置及按壓力道，避免因力道過度，導致骨頭斷裂等傷害，如貓、兔子按壓力道就必須較輕，不然容易受傷。