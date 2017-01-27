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口對鼻救毛小孩 勇消當救自己娃

2017-01-27

〔記者吳仁捷／新北報導〕以口對鼻人工呼吸方式「救狗一命」的新北市消防局第一大隊小隊長唐健清，為消防局高級救護技術員、救護教官，服務近20年期間，救人無數，但昨對犬隻以口對鼻方式做CPR，卻還是頭一遭，唐健清說，記得以往研習時曾看過文獻，昨晨因情況緊急，他便以救護指揮官身分，下令救狗。

「如同救人的反射動作」

唐健清說，當時先讓命危小狗側躺，在牠心臟附近進行心室按摩，並摀住狗的口部，從鼻子吹氣，如此進行兩個循環後，他以口對鼻方式為5條狗急救，救回2條狗，另有9名消防員、員警與替代役，以提供氧氣或按摩心臟方式共同急救，也救回3隻狗。

唐健清表示，消防同仁一批批救出失去氣息或遭燒傷的貴賓狗時，消防員比照救人，為這些受傷犬隻們「檢傷分類」，將有生命徵象的狗送到一旁貨車車斗，較危急或遭燒傷的犬隻，就近搬運到起火戶前方騎樓地面，進一步救治。

「只想能救一隻算一隻」

也曾養過2隻紅貴賓的唐健清，就把這些毛小孩們當成是自己的小孩一般急救，當時也沒想那麼多，不管救治方式是否有用，只是根據以往救護經驗，及對犬隻的熟悉，如同救人般的反射動作，全力救治。

唐健清強調，救狗與救人相較，當然不同，但犬體構造因接近於人體，他說，消防隊會收養一些流浪犬當隊狗，他深夜值班時，也與這些流浪犬培養感情，而消防隊也常受理貓隻、鳥類等動物救援，充當臨時照顧所，他基於生命無價，與動物們和平相處，沒想到昨竟要對犬隻進行CPR，也就沒想動作是否標準、正確，只想能救一隻算一隻。

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  • 新北市消防員以心肺復甦術、口對鼻人工呼吸等方式急救遭大火嗆傷的眾多貴賓犬。（圖：新北市消防局提供，記者吳仁捷翻攝 繪圖：美編黃質彬）

    新北市消防員以心肺復甦術、口對鼻人工呼吸等方式急救遭大火嗆傷的眾多貴賓犬。（圖：新北市消防局提供，記者吳仁捷翻攝 繪圖：美編黃質彬）

  • 表格

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  • 5隻獲救的狗，全身被薰黑，低著頭彷彿在說謝謝。（記者吳仁捷攝）

    5隻獲救的狗，全身被薰黑，低著頭彷彿在說謝謝。（記者吳仁捷攝）

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