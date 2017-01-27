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8韓女報案遭性侵 士檢昨收案調查

2017-01-27

〔記者黃捷／台北報導〕韓國籍女子遭「Jerry Taxi Tour」車隊司機詹侑儒下藥性侵案持續延燒，韓國外交部官員透露有其他韓女舉報疑遭性侵，士林地檢署昨證實，確有8名韓女在韓國報警，已收到26頁報案資料，全案另簽分「他」字案擴大偵辦。

韓國轉來26頁報案資料

臉書粉絲專頁「XXXX─留學日記」20日轉貼搭乘詹男計程車的3韓女親筆信，爆料被害人將近10人，並指「Jerry」車隊很多司機都有問題，質疑詹男不是單獨犯案。

韓聯社25日報導，詹男性侵案爆發後，韓國駐台北代表部陸續接到8名韓客舉報7起類似性侵案，其中7人是去年造訪台灣，1人是今年；舉報內容指喝下司機給的優酪乳後昏迷，醒來時行走跌跌撞撞，皆與原先3韓女遭遇類似，且都想不起昏迷時發生什麼事，但未被劫財。

士檢表示，自本月18日起，多次洽請刑事局協助聯繫，了解韓國警方有無受理其他被害人報案，但直至25日才接獲韓方通知，這8名韓女已在韓國報案。

士檢得知消息，立刻透過法務部、外交部與韓方交換本案資訊，昨依報導簽分「他」字案擴大追查，指揮士林分局清查「Jerry」車隊及旗下30名司機，下午5時許也從法務部國際及兩岸法律司收到報案資料，正在逐一過濾。

士檢強調，將密切關注本案後續發展，一旦發現相關事證，將積極偵查，毋枉毋縱，以彰顯國法尊嚴並維護法治、保障社會安全。

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  • 色司機詹侑儒。（資料照）

    色司機詹侑儒。（資料照）

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