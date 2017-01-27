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鄧麗君的送行者 遺體美容師洩密被起訴

2017-01-27

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市立第二殯儀館技術員劉素英曾替已故藝人鄧麗君上最後妝容，卻被檢舉涉洩漏遺體用化妝品標案內容給特定業者，前年8月遭檢調查辦；劉女庭訊雖否認犯行，但台北地檢署查出，她涉嫌委託業者替她製作招標案文件，認定她涉洩密事證明確，昨依洩密罪起訴。

檢調接獲業者檢舉，指98年至99年間，劉女負責承辦「99年度兩館遺體用化妝品」標案，涉利用限制性招標方式，使福田石藝公司得標，該起標案金額約20多萬元。

檢方查出，劉女與得標業者為舊識，劉女因不熟悉招標案程序，委託業者替她製作相關招標文件，並洩漏相關細節，雖未查出其涉圖利業者及收受賄賂的對價關係，但認定她涉洩密的事證明確。

劉女擔任遺體美容師已30年，經她巧手美妝的往生者逾10萬名，包括歌手鄧麗君、前副總統李元簇夫人等多位名人，都曾在她的巧手美妝下，於人生旅途的終點站安詳離開。

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  • 台北地檢署依涉洩密，起訴台北市立第二殯儀館技術員劉素英。（資料照）

    台北地檢署依涉洩密，起訴台北市立第二殯儀館技術員劉素英。（資料照）

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