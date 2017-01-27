男友愛「超跑」女友侵占2輛給他

2017-01-27

〔記者許國楨／台中報導〕有超商日前推出集點換購GTR迴力車活動，吸引模型車迷，超商許姓女店員為了討男友歡心，竟利用職務之便侵占2組客人預購的迴力車，隨即離職失聯，店長氣得報案，警方前天逮許女，依侵占罪送辦。

超商集點活動 店員用A的

警方調查，去年5月，22歲許女在台中市台灣大道某超商任職，11月間她發現店內集點活動可加價購買「GTR迴力車」，竟趁職務之便侵占2組客人預購的商品，店長詢問，許女表示因男友有收藏超跑模型她才如此做，表明可以扣她薪水，店長當場予以告誡。

被發現 女店員離職失聯

6天後，許女突然沒上班，店長打電話和傳簡訊也未回，氣得向警方提告侵占。

警方調查後，多次通知許女仍未到案，前天終於發現許女下落，逮人後取回迴力車。

店長怒控女店員侵占

許女警訊中辯稱，迴力車是請店長夫人幫忙蒐集，而且店家已從11月薪資扣走2426元費用，但店長表示，許女未付款、無故不到勤又失聯，堅持提告，加上許女無法提出扣款證明，仍被依侵占罪送辦。