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自製氣泡水 讓過年變時尚
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抱汽油桶嗆自焚 毒蟲險拉媽媽陪葬

2017-01-27

壯男拿打火機作勢引燃

〔記者張存薇／台東報導〕台東市賴姓男子疑因財務糾紛、情緒不佳，昨天近午抱著自製汽油桶欲引燃，與警消對峙半個多小時，由於賴男人高馬大塊頭粗，6名員警使出全力才壓制住，化解危機。

台東市31歲賴姓男子曾涉入毒品案，上週才戒護送醫返家，昨天近午時疑似心情不佳，突然在自家門口拿出2瓶裝了汽油的玻璃罐、塑膠桶，上面毛巾已沾濕，抱起汽油桶要引燃，賴母發現後在旁苦勸，賴男仍不為所動。

警察及消防員趕到，拉起水線戒護，熱心民眾與員警不斷安撫他，要他把委屈說出來，僵持半小時，賴男多次在汽油桶旁點菸，讓眾人嚇出冷汗。

對峙半小時 被6警制伏

賴母隨後進屋，賴男一度分心要跟進屋內，員警眼明手快先抱走1桶汽油，趁員警安撫他時，熱心民眾又抱走另一桶汽油，身高180公分、體型壯碩的賴男突然暴衝站起，還大喊：「來呀來呀！你們抓得住我嗎？」不斷追罵，既無汽油，6名員警不再客氣，全力把賴男壓制在地，上銬後強制送醫，並依縱火罪移送法辦。

賴母無奈地說，兒子這兩天與女性友人有財務糾紛，簽下19萬元本票，可能因此心情受影響，才會抱汽油桶鬧事，她不禁感嘆：「今年過年真難過！」

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  • 媽媽在旁苦勸，賴男仍手持打火機，不願放開汽油桶。（記者張存薇攝）

    媽媽在旁苦勸，賴男仍手持打火機，不願放開汽油桶。（記者張存薇攝）

  • 六位員警合力壓制賴男。（記者張存薇攝）

    六位員警合力壓制賴男。（記者張存薇攝）

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