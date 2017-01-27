快訊自製氣泡水 讓過年變時尚
抱汽油桶嗆自焚 毒蟲險拉媽媽陪葬
2017-01-27
壯男拿打火機作勢引燃
〔記者張存薇／台東報導〕台東市賴姓男子疑因財務糾紛、情緒不佳，昨天近午抱著自製汽油桶欲引燃，與警消對峙半個多小時，由於賴男人高馬大塊頭粗，6名員警使出全力才壓制住，化解危機。
台東市31歲賴姓男子曾涉入毒品案，上週才戒護送醫返家，昨天近午時疑似心情不佳，突然在自家門口拿出2瓶裝了汽油的玻璃罐、塑膠桶，上面毛巾已沾濕，抱起汽油桶要引燃，賴母發現後在旁苦勸，賴男仍不為所動。
警察及消防員趕到，拉起水線戒護，熱心民眾與員警不斷安撫他，要他把委屈說出來，僵持半小時，賴男多次在汽油桶旁點菸，讓眾人嚇出冷汗。
對峙半小時 被6警制伏
賴母隨後進屋，賴男一度分心要跟進屋內，員警眼明手快先抱走1桶汽油，趁員警安撫他時，熱心民眾又抱走另一桶汽油，身高180公分、體型壯碩的賴男突然暴衝站起，還大喊：「來呀來呀！你們抓得住我嗎？」不斷追罵，既無汽油，6名員警不再客氣，全力把賴男壓制在地，上銬後強制送醫，並依縱火罪移送法辦。
賴母無奈地說，兒子這兩天與女性友人有財務糾紛，簽下19萬元本票，可能因此心情受影響，才會抱汽油桶鬧事，她不禁感嘆：「今年過年真難過！」
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 美採邊境稅恐阻亞洲出口 台韓首當其衝
- 川普嗆聲圍牆付費 墨西哥總統取消訪美
- 台鐵千人罷工？ 賀陳旦:不會耽擱民眾返鄉
- 不老男神！ 費德爾殺進冠軍戰
- 9年前Nobody紅翻天 Wonder Girls解散
- 鼓鼓獻好運 盼紅包鼓鼓
- 肉攤沒人顧 野貓啃完賣給客人吃
- 2016最前線 攝影記者精彩全紀錄
- 日最後經典武士 田中廣輔補位
- 末日鐘撥快30秒 人類距滅亡64年來最近
- 年輕世代要求 18趴6年退場可能提前
- 拜廟發紅包 縣市長春節不得閒
- 中抱美大腿？新增禁出口北韓清單
- 1500份熱騰騰年菜 送獨老好過年
- 自由廣場》東台灣文化悲歌
- 31萬失而復得 彩券伯笑了
- WTA台灣女網 初一火熱開打
- 一朗娃娃不「衣」樣 水手送成雙
- 黨工「路過」府前陳情
- 黨產會：國發基金轉投資股權 不受中投影響
- 芭比娃娃玩具廠商 業績下跌
- 思嘉摘下婚戒 與第二任老公分居
- 停電釀損失 群創怒求償
- 國際十大 邊界圍牆
- 《春節》創意春聯 換個新氣象
- 美3大指數續創新高 歐亞跟漲
- 國民黨黨員出生地選項 還有中國35省
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 High-speed rail to get Wi-Fi service ahead of schedule
- 查附隨組織 2.24救國團聽證會
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
- 退休言之過早 建仔續拚大聯盟
- 彰化縣房屋稅 凍漲3年
- 口對鼻CPR 勇消搶救毛小孩
- 冬季亞運選手村 日APA飯店願撤右翼書
- 自由廣場》一黨獨大 一黨獨富
- 脫歐程序法案 英相送交國會
- 國道車潮 估初三最塞
- 現身抗議黃之鋒現場 四海幫主楊德昀︰只是找人
- 溫馨快遞 中市3百萬扶弱400戶
- 川普：墨總統取消訪美是雙方共同決定
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：抱汽油桶嗆自焚 毒蟲險拉媽媽陪葬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分