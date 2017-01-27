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撿屍學姊 走廊性侵 輔大生判3年半

2017-01-27

〔記者王定傳、葉冠妤／綜合報導〕輔仁大學王姓學生趁學姊Ｗ（化名）酒醉時，在學校一樓電梯外走廊性侵，新北地院合議庭認定，王男以「不詳部位」碰她外陰部，因Ｗ女陰道內無王男DNA，處女膜也沒有12小時內造成的新傷痕，認定並未進入，僅構成乘機性交未遂罪，但王男否認犯行且未賠償，合議庭斥責他態度惡劣，判刑3年半。

本案發生後，Ｗ女的男友曾發文抨擊輔大社會科學院院長夏林清等人處理不公，引起社會關注，夏林清也因此事被暫停院長職務。

處理不當 夏林清暫停院長職

據了解，Ｗ女提出130萬元求償已移由民庭審理；對此判決結果，輔大校方表示尊重；夏林清說，判決結果剛好打臉Ｗ女的男友暗指她吃案一說，她強調，「有信心時間會慢慢證明工作小組與她的清白」。

前年6月27日晚間10時許，王男參加學長姊舉辦的畢業聚會，大家玩德州撲克，輸者罰喝酒，Ｗ女喝了不少，狂歡至隔日凌晨3點50分，王男見Ｗ女醉倒，佯稱要送她回宿舍，攙扶她搭電梯到1樓，在電梯外走廊性侵。

Ｗ女男友聯絡不上女友前往尋找，聽聞男生喘息聲，驚見女友下半身赤裸趴在地上，王男正在穿褲，他上前喝退並幫女友穿上褲子，其他同學下樓見狀，趕緊叫救護車送醫，王男卻大聲阻止：「為什麼要送？」隨後裝昏倒癱軟在地，Ｗ女提告指證「感覺身體遭重壓」，檢方依乘機性交罪起訴。

合議庭依證人證詞、監視器確認，被害者酒醉且送醫後到清晨5點半都還昏迷，不可能自己脫褲，反觀王男行動自如，雖有送醫但醫生說他意識清楚，加上Ｗ女男友證詞，認定王男已脫下學姊及自己內外褲著手性侵。

Ｗ女委任律師昨表示，未獲得當事人同意，不便表示意見；王男的律師未回電。

本案發生後走入司法程序，輔大校方的性平調查也於前年底結案，然而Ｗ女的男友卻在去年5月於臉書發表8000字長文，詳述性侵案始末，並暗指夏林清、何姓系主任意圖引導Ｗ女不走性平調查，並批評夏林清所說的「不要亂踩上一個受害者的位置」等話語，造成女學生二度傷害；夏林清大動作駁斥、公開受害人隱私，引發軒然大波。

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  • 輔大社會科學院院長夏林清也因此事被暫停院長職務。（資料照）

    輔大社會科學院院長夏林清也因此事被暫停院長職務。（資料照）

  • 輔仁大學外觀。（資料照）

    輔仁大學外觀。（資料照）

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