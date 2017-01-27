| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自製氣泡水 讓過年變時尚
 首頁 > 社會

童妻居然被打6年 柯P︰家暴通報有問題

2017-01-27

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議員童仲彥遭爆「長期毆妻」，台北市長柯文哲表示，都打了6年，台北市家暴中心通報系統一定出了問題，將要求社會局檢討。

童妻李秀環近日向週刊爆料，指兩人結婚6年，遭童施暴5、60次，最嚴重一次還被打成「豬頭」，肋骨斷裂、肺部塌陷。

台北市長柯文哲昨直言：「打人就是不對！」這種會家暴的人，通常性格都是需要去修正。柯也說，都打6年了，台北市家暴中心通報系統一定出了問題，將要求社會局檢討。

童妻李秀環昨表示，社會局確有來聯絡她，但她都回覆「在忙」、「沒空」；另也擔心社會局知道她的身分後，把這件事情公開，影響老公形象。如今她想開，勇敢站出來，也呼籲受暴姊妹也站出來；至於童仲彥退黨，「我只能說很難堪、很難過」。

警方昨天表示，遇到家庭暴力，可打110報警或113家暴防治專線求助，警方及縣市政府家防中心將協助聲請保護令，保護受暴者的人身安全。警方也說，普通傷害罪由受害者提告，若是涉及重傷害罪或殺人未遂罪，公權力一定會強行介入。

廣告
  • 童妻李秀環近日向週刊爆料 ，指遭童施暴5、60次。 （翻攝自TVBS、李秀環提供）

    童妻李秀環近日向週刊爆料 ，指遭童施暴5、60次。 （翻攝自TVBS、李秀環提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 家暴 童妻 被打6年
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【除夕】圍爐食譜
百道年菜✧道道精采
團圓好菜✧澎派海味
過年必吃✧長年菜
新年拜這些用意是...
轉寄

標題：童妻居然被打6年 柯P︰家暴通報有問題


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月27日‧星期五‧丙申年臘月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.