童妻居然被打6年 柯P︰家暴通報有問題

2017-01-27

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議員童仲彥遭爆「長期毆妻」，台北市長柯文哲表示，都打了6年，台北市家暴中心通報系統一定出了問題，將要求社會局檢討。

童妻李秀環近日向週刊爆料，指兩人結婚6年，遭童施暴5、60次，最嚴重一次還被打成「豬頭」，肋骨斷裂、肺部塌陷。

台北市長柯文哲昨直言：「打人就是不對！」這種會家暴的人，通常性格都是需要去修正。柯也說，都打6年了，台北市家暴中心通報系統一定出了問題，將要求社會局檢討。

童妻李秀環昨表示，社會局確有來聯絡她，但她都回覆「在忙」、「沒空」；另也擔心社會局知道她的身分後，把這件事情公開，影響老公形象。如今她想開，勇敢站出來，也呼籲受暴姊妹也站出來；至於童仲彥退黨，「我只能說很難堪、很難過」。

警方昨天表示，遇到家庭暴力，可打110報警或113家暴防治專線求助，警方及縣市政府家防中心將協助聲請保護令，保護受暴者的人身安全。警方也說，普通傷害罪由受害者提告，若是涉及重傷害罪或殺人未遂罪，公權力一定會強行介入。