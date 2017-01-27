《桃色風爆》童仲彥 退出民進黨 邱惠美 離開獅子會

2017-01-27

〔記者何世昌、蘇芳禾、陳鈺馥／台北報導〕家暴老婆李秀環的台北市議員童仲彥，昨晨在臉書專頁宣布退出民進黨，隨即關閉了臉書；傳聞中的「小三」、童仲彥新北市服務處主任邱惠美，則以傳真宣布退出黃埔獅子會。

童仲彥還自稱了不起

童仲彥退黨聲明指，「因為家庭因素及個人問題，損及摯愛民進黨之形象，自責不已，本人童仲彥深自檢討，即日起退出民進黨」。他昨不接電話，也未在北市廈門街的住處現身，刻意躲避媒體。

但童仲彥忘記切換管理員身分，使用臉書專頁「台灣阿童─童仲彥」在自己的退黨聲明下方留言，「了不起。負責」。

網友因而留言譏諷，紛紛截圖轉載，酸「狂新聞這周第一名出現了」、「等一下要說臉書被盜了嗎」，童的臉書專頁隨後再度關閉。

袁慶芳爆 邱惠美行為不檢

至於邱惠美所屬的黃埔獅子會，創會會長袁慶芳昨出示邱惠美的傳真，內容主旨是「名節比生命重要」，指邱女已發表退會聲明。袁慶芳爆料，指邱惠美入會後行為不檢，會主動舔男會員的耳朵，而她退會的同時，竟是和童仲彥逛大街。

邱惠美 昨天神隱了

對外界指控，邱惠美昨日神隱，連家人都聯絡不上，記者昨致電童仲彥新北服務處，亦未能與她聯繫。

民進黨 將繼續調查

對於童仲彥宣布退黨，民進黨發言人楊家俍表示，還沒收到童的退黨申請，「他退他的黨，黨的調查程序還是繼續進行」，要等調查小組報告出爐。依民進黨規定，若是自主「退黨」，2年內不能再入黨，若被開除，最重5年內不能再入黨。

國民黨 控家暴涉刑法

國民黨文傳會昨召開記者會譴責童仲彥毆妻，文傳會副主委洪孟楷指童把妻子打到氣胸、肋骨斷裂，不是單純家暴事件，而是刑法的重傷害罪，屬非告訴乃論，被告不需提告，可處刑5年以上、12年以下，檢調若不主動偵辦就是包庇，童應辭議員，民進黨應道歉。

洪孟楷促檢調主動偵辦

不過，國民黨文傳會發給媒體的採訪通知，記者會主題是「垃圾不分藍綠！童仲彥重傷害檢調應主動偵辦！」網友笑稱，國民黨根本是在「自婊」；洪孟楷說「垃圾不分藍綠」是形容童毆妻行為很垃圾。