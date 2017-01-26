| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

大浪吞噬 7千萬漁船毀了

2017-01-26

〔記者吳政峰、吳昇儒／基隆報導〕造價7000萬元的漁船「協建226」日前在釣魚台海域作業，遇到一陣大浪翻覆，船上16員被友船「協建17」救起，黃姓船長本想請拖船公司來救援，但風浪過大，眼睜睜看著漁船解體，心痛之餘，宣布棄船。

「協建226」是200噸以上、未滿500噸的漁船，由玻璃纖維材質製成，造價約7000萬元，若是鐵殼材質，可能破億元，是遠洋作業不可或缺的船型。

黃男16日駕著「協建226」，從新北深澳漁港出海，至釣魚台海域捕鯖魚，22日發現左舷中後段水線下破洞進水，只好慢車返航，早上7時許經釣魚台赤尾嶼北北西方38浬，因海象太差，船身重心不穩，在一陣大側浪侵襲下翻覆。

同船團的「協建17」正好在附近，緊急將落海的16員全數救起。黃男原想通知海上救援公司來拖船，沒想到巨浪持續打在船上，整艘船硬生生遭浪撕裂，無奈宣布棄船，23日返回深澳漁港。

廣告
  • 造價7000萬元的漁船「協建226」。（記者吳政峰翻攝）

    造價7000萬元的漁船「協建226」。（記者吳政峰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 7千萬 大浪吞噬 漁船
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤奶油蘑菇小牛肉
總舖師✧圍爐好菜
泡乾貨要用熱水？
年前的流理台清潔術
轉寄

標題：大浪吞噬 7千萬漁船毀了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月26日‧星期四‧丙申年臘月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.