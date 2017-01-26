大浪吞噬 7千萬漁船毀了
2017-01-26
〔記者吳政峰、吳昇儒／基隆報導〕造價7000萬元的漁船「協建226」日前在釣魚台海域作業，遇到一陣大浪翻覆，船上16員被友船「協建17」救起，黃姓船長本想請拖船公司來救援，但風浪過大，眼睜睜看著漁船解體，心痛之餘，宣布棄船。
「協建226」是200噸以上、未滿500噸的漁船，由玻璃纖維材質製成，造價約7000萬元，若是鐵殼材質，可能破億元，是遠洋作業不可或缺的船型。
黃男16日駕著「協建226」，從新北深澳漁港出海，至釣魚台海域捕鯖魚，22日發現左舷中後段水線下破洞進水，只好慢車返航，早上7時許經釣魚台赤尾嶼北北西方38浬，因海象太差，船身重心不穩，在一陣大側浪侵襲下翻覆。
同船團的「協建17」正好在附近，緊急將落海的16員全數救起。黃男原想通知海上救援公司來拖船，沒想到巨浪持續打在船上，整艘船硬生生遭浪撕裂，無奈宣布棄船，23日返回深澳漁港。
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