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重新比對DNA 男屍遲32年回家

2017-01-26

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子張興華失蹤多年，被收容時意外摔死，警方聯繫到張男的大姊，她沒交代與弟弟是同母異父的姊弟，因DNA比對不吻合（比對失敗），之後大姊又失聯，陰錯陽差下，張男淪為無名屍，直到去年底，新北市警方訪查張家大姊，才透露2人為同母異父，警方採集張男二弟的DNA，總算確認身分，張姊昨到胞弟靈前祭拜，告慰他「姊姊來看你了」，了卻32年來的遺憾。

55歲男子張興華罹患重度精神障礙，他與生父母住在南投縣，74年走失到台北市，路倒被委外安置在淡水的長青醫院22年，96年間他收容時意外摔死，淪為無名屍；張男的大姊雖在76年就報案協尋，96年間警方找上她比對張男身分，但大姊沒交代與張男是同母異父關係，因DNA比對不吻合，依法律規定，認為血緣關係不足，加上張姊喪夫後失聯，張男骨灰遲遲無法落葉歸根。

板橋警分局防治組尋人高手王閔南去年底過濾資料，發現這宗協尋案還沒結案，聯繫上張家的大姊關心近況，閒聊間王閔南察覺，張男竟與胞姊是同母異父，所幸還有2名弟弟，重新比對DNA，總算讓張大姊如願接回胞弟骨灰。

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  • 張興華胞姊（右3）在尋人高手王閔南（左1）、中華民國善願愛心協會長郭志祥（左2）協助下，昨迎回胞弟骨灰。（記者吳仁捷翻攝）

    張興華胞姊（右3）在尋人高手王閔南（左1）、中華民國善願愛心協會長郭志祥（左2）協助下，昨迎回胞弟骨灰。（記者吳仁捷翻攝）

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