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毒蟲不識貨 偷走畫家印石賤賣

2017-01-26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕34歲蔡姓竊賊偷香油錢買毒品，曾姓畫家的得獎畫作和印石也被偷，印石脫手得款10萬元。不過，曾姓畫家的20多幅畫作，因有落款怕被認出而未脫手，曾姓畫家認領失物時表示，他的畫1材1萬元，且多幅是得獎作品，慶幸畫作未被賤賣。

蔡姓竊賊是吸毒人口，在草屯、南投和集集等地都犯下多起竊案。他去年10月下旬開始在草屯的郊區找對象偷竊，10月24日先到石川里1間宮廟偷香油錢5000多元買毒品。

10月27日深夜潛入曾姓畫家的老家，偷走4大箱的印石，為了搬運這一大批印石，還去偷了汽車來載運，而該批印石有3箱多，變賣得款10萬元。曾姓畫家收藏的印石中，有的價值不低卻被賤賣，讓畫家十分心疼。

食髓知味的蔡男，11月底再度到曾姓畫家老家偷竊，這次搬走27幅捲軸，均為山水花鳥畫。該批畫作有畫家的落款，他雖不識畫家，也不懂畫的價值，但有落款擔心脫售會被注意，一直不敢拿出去賣，上週被查獲後，警方在他家裡起出該批畫作。

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  • 曾姓畫家認領失物時表示，他的畫1材1萬元，且多幅是得獎作品。（者陳鳳麗翻攝）

    曾姓畫家認領失物時表示，他的畫1材1萬元，且多幅是得獎作品。（者陳鳳麗翻攝）

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