《調來2個月》高市衛生局股長墜樓亡

2017-01-26

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市政府衛生局會計室郭姓股長，昨晚6點30分許，被發現從衛生局大樓墜樓身亡，其妻趕到現場，哀痛不已，衛生局表示，郭男差勤正常，調來衛生局僅2個多月，是輕生或不慎墜樓？需檢警進一步調查。

據了解，昨晚6點30分許，衛生局大樓的警衛，發現大樓門窗安全裝置被啟動，正準備前往察看，發現郭姓股長倒臥在1樓，疑似從高樓墜樓，當場已無生命徵象，現場和郭男身上未發現遺書。

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